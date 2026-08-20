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Dê suas notas: Vasco põe fim a seca de gols e se classifica na Sula

Cruz-Maltino venceu por 4 a 1 no Paraguai

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 21:13
Atualizado há 1 minutos
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David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia
David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

O Vasco venceu o Olimpia de virada por 4 a 1 e garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. O time paraguaio abriu o placar com um golaço de Matus, mas o Cruz-Maltino reagiu e virou a partida com gols de Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli. Agora, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe, que será disputado na próxima quarta-feira (27).

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Dê suas notas para os jogadores do Vasco

Thiago Mendes comemora gol de empate do Vasco contra o Olimpia
Thiago Mendes comemora gol de empate do Vasco contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA X VASCO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - VOLTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Defensores Del Chaco
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU)
🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)
⚽ Gols: Matus (OLP), Thiago Mendes (VAS), David (VAS) e Adson (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes (VAS), Ramon Rique (VAS) Andrés Gómez (VAS), Cuesta (VAS), Bentaberry (OLP) e Sandoval (OLP)
🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Olimpia

Olveira; Cáceres, Bentaberry (Vargas), Gamarra e Matus; Sánchez, Alfaro (Alex Franco) e Cardozo (Sandoval); Delmás, Benítez e Braian Romero (Sebastián Ferreira).

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Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Paulo Henrique), Andrés Gómez (Nuno Moreira) e David (Spinelli).

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