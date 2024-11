Danilo despista sobre conversas com Vasco

Após o empate entre Brasil e Uruguai, Danilo foi questionado acerca de estar conversando com o Vasco. O lateral-direito despistou uma possível negociação e disse que "não sabe de nada".

- Com todo respeito ao Vasco, que é uma instituição incrível com torcedores apaixonados, mas eu não sei de nada. Nunca me falaram nada - disse Danilo na zona mista.

Danilo já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. O vínculo do lateral-direito com a Juventus, da Itália, termina em junho de 2025.

Uma possível chegada de Danilo faria o Vasco preencher uma lacuna que tem sido o calcanhar de aquiles em 2024: a zaga. Isso porque o lateral-direito de origem tem o desejo de continuar a jogar como zagueiro, da mesma forma que atua na Juventus.

Danilo falou sobre possível conversa com o Vasco (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Carreira de Danilo

Danilo é revelado pelo América-MG e se destacou no Santos entre os anos de 2010 e 2012. Pelo Peixe, o jogador fez parte da campanha de 2011. Em seguida, foi vendido ao Porto e também passou pelo Real Madrid e Manchester City.

Em 2019, Danilo chegou à Juventus, onde tem mais de 200 jogos com pelo clube italiano. Ao todo, o jogador está há seis temporadas na Itália.