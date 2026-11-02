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PC Oliveira detona Daronco após Palmeiras x Vasco: 'Está abaixo'

Árbitro foi questionado por Pedrinho após lance de possível pênalti para o Vasco.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 11:43
Supervisionado porGustavo Loio,
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André Daronco, árbitro FIFA, veste preto e levanta os braços durante a partida.
Anderson Daronco foi o árbitro de Palmeiras x Vasco e recebeu críticas de PC Oliveira após a partida (Foto: Marcus Angelo / Photo Premium / Folhapress)

A atuação de Anderson Daronco na partida entre Palmeiras e Vasco gerou questionamentos e críticas. O árbitro foi alvo de reclamação do presidente Cruz-Maltino, Pedrinho, por um possível pênalti não marcado no início do segundo tempo. Além da contestação do dirigente, o comentarista de arbitragem PC Oliveira avaliou negativamente o desempenho do juiz em jogos de grande importância.

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Anderson Daronco no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco
Anderson Daronco foi o árbitro de Palmeiras x Vasco e recebeu críticas de PC Oliveira após a partida (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Ao analisar o trabalho de Daronco, PC Oliveira afirmou que o árbitro está abaixo do nível que pode apresentar e destacou a frequência de erros em partidas decisivas.

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— Está abaixo do nível que tem para entregar. Tem errado frequentemente em grandes jogos — criticou o comentarista.

PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo
PC Oliveira criticou o desempenho de Anderson Daronco e afirmou que o árbitro tem cometido erros frequentes em grandes jogos (Foto: Reprodução)

Pedrinho reclama de possível pênalti para o Vasco

A arbitragem de Daronco também foi questionada por Pedrinho durante o confronto com o Palmeiras. O presidente do Vasco reclamou da não marcação de um pênalti após um toque de mão de Barboza, defensor da equipe paulista, dentro da área.

Pedrinho Daronco entre jogadores de preto, em corredor de evento esportivo, segurando bola amarela com manchas verdes.
Pedrinho, presidente do Vasco, reclamou com Anderson Daronco após um toque de mão de Barboza na área do Palmeiras (Foto: Reprodução)

O lance aconteceu no início da segunda etapa e provocou a insatisfação do dirigente cruz-maltino, que cobrou explicações do árbitro pela decisão de não assinalar a penalidade.

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A polêmica ampliou os questionamentos sobre a atuação de Anderson Daronco na partida e colocou novamente em discussão o desempenho da arbitragem em jogos importantes do futebol brasileiro.

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