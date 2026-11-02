PC Oliveira detona Daronco após Palmeiras x Vasco: 'Está abaixo'
Árbitro foi questionado por Pedrinho após lance de possível pênalti para o Vasco.
A atuação de Anderson Daronco na partida entre Palmeiras e Vasco gerou questionamentos e críticas. O árbitro foi alvo de reclamação do presidente Cruz-Maltino, Pedrinho, por um possível pênalti não marcado no início do segundo tempo. Além da contestação do dirigente, o comentarista de arbitragem PC Oliveira avaliou negativamente o desempenho do juiz em jogos de grande importância.
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Ao analisar o trabalho de Daronco, PC Oliveira afirmou que o árbitro está abaixo do nível que pode apresentar e destacou a frequência de erros em partidas decisivas.
— Está abaixo do nível que tem para entregar. Tem errado frequentemente em grandes jogos — criticou o comentarista.
Pedrinho reclama de possível pênalti para o Vasco
A arbitragem de Daronco também foi questionada por Pedrinho durante o confronto com o Palmeiras. O presidente do Vasco reclamou da não marcação de um pênalti após um toque de mão de Barboza, defensor da equipe paulista, dentro da área.
O lance aconteceu no início da segunda etapa e provocou a insatisfação do dirigente cruz-maltino, que cobrou explicações do árbitro pela decisão de não assinalar a penalidade.
A polêmica ampliou os questionamentos sobre a atuação de Anderson Daronco na partida e colocou novamente em discussão o desempenho da arbitragem em jogos importantes do futebol brasileiro.
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