Neste domingo (1), o Palmeiras venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0, no Nubank Parque, em partida válida pelo primeiro encontro das semifinais da Copa do Brasil de 2026. Os últimos 90 minutos serão disputados no próximo domingo (8), em São Januário.

Mesmo com o placar mínimo, uma polêmica durante o jogo marcou a noite: um possível pênalti não marcado ao Vasco. Lucas Evangelista, atleta do Palmeiras, repercutiu fortemente nas redes sociais após uma reação curiosa durante esse lance. O meio-campista utilizou as redes sociais para se comunicar com os torcedores alviverdes e explicar o gesto durante o lance.

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Evangelista explica gesto em Palmeiras x Vasco

O lance em questão foi uma possível infração cometida dentro da área do time paulista. A bola acabou batendo na mão do defensor Alviverde dentro da zona de defesa; jogadores e comissão do Cruz-Maltino ficaram pedindo pênalti neste lance.

Lucas Evangelista pedindo pênalti para o Vasco, amigo ou inimigo? https://t.co/2knv2VUpL2 — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) November 1, 2026

Utilizando as redes sociais, o meio-campista se explicou dizendo que achou que a bola havia acertado o braço do adversário carioca, e não do companheiro de equipe.

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Evangelista se explica após gesto confuso durante Palmeiras x Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Como foi o confronto decisivo pela Copa do Brasil?

➡️Torcedores ironizam atitude de Evangelista em Palmeiras x Vasco

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

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O vencedor dos 180 minutos de confronto enfrentará o Grêmio ou Atlético-MG, que disputarão o jogo de volta no próximo sábado (7). O jogo de mando sulista contou com uma vitória por 2 a 0 do Imortal. A final única da Copa do Brasil de 2026 será realizada no dia 6 de dezembro de 2026 (um domingo), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Esta é a primeira vez na história da competição que o título é decidido em jogo único. Os finalistas sairão dos confrontos da semifinal entre Grêmio x Atlético-MG e Vasco x Palmeiras.