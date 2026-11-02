Palmeiras: PVC aponta virada de chave para sucesso alviverde

Neste domingo (1), o Palmeiras venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0, no Nubank Parque, em partida válida pelo primeiro encontro das semifinais da Copa do Brasil de 2026. Os últimos 90 minutos serão disputados no próximo domingo (8), em São Januário.

Maurício foi autor do gol de vantagem estabelecido pelo Alviverde. Utilizando as redes sociais, o especialista em futebol e comentarista esportivo, PVC, apontou o fator-chave para o sucesso alviverde nesta reta final de temporada.

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PVC comenta bom momento do Palmeiras na temporada

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o comentarista de futebol apontou o destaque para a evolução do Palmeiras na temporada e relembrou alguns números conquistados após essa mudança:

- Depois que começou a jogar com trio de zagueiros, Gustavo Gomez, Murillo e Alexsander Barboza, o Palmeiras ganhou 8, empatou uma e só perdeu para o Fluminense no jogo da classificação da Libertadores. Tomou só três gols e fez 19. O time está sólido, a defesa ninguém passa e não é por conta da arbitragem - destacou PVC.

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Para completar sua fala, o especialista ainda mencionou a polêmica durante Palmeiras e Vasco pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, disputada no Nubank Parque:

- Eu marcaria pênalti do Alexander Barboza; foi um toque de mão. A bola passa atrás do braço dele. Na minha visão, é pênalti. Pegou no braço dele. É importante dizer que o Palmeiras mereceu ganhar do Vasco de 1 a 0, e que o fato de o Palmeiras não sofrer gol não é exclusividade dos lances polêmicos dentro da área - finalizou o jornalista.

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➡️Torcedores ironizam atitude de Evangelista em Palmeiras x Vasco

PVC dá veredito sobre pênalti polêmico em Palmeiras x Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Como foi o confronto decisivo pela Copa do Brasil?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

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O vencedor dos 180 minutos de confronto enfrentará o Grêmio ou Atlético-MG, que disputarão o jogo de volta no próximo sábado (7). O jogo de mando sulista contou com uma vitória por 2 a 0 do Imortal. A final única da Copa do Brasil de 2026 será realizada no dia 6 de dezembro de 2026 (um domingo), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Esta é a primeira vez na história da competição que o título é decidido em jogo único. Os finalistas sairão dos confrontos da semifinal entre Grêmio x Atlético-MG e Vasco x Palmeiras.