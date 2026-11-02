Derrota mínima mantém Vasco vivo na Copa do Brasil, mas exige atuação diferente em São Januário
Cruz-Maltino terá que apresentar outra postura em São Januário para garantir vaga na final
A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo (1º), no Nubank Parque, deixou o Vasco em desvantagem na semifinal da Copa do Brasil. Apesar do placar mínimo, o resultado mantém a disputa aberta, mas aumenta a responsabilidade da equipe de Pedro Emanuel para o confronto decisivo, em São Januário. Para chegar à final, o Cruz-Maltino precisará apresentar um desempenho diferente do que mostrou em São Paulo.
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O primeiro desafio passa pela postura da equipe desde os minutos iniciais. O Vasco encontrou dificuldades para competir na etapa inicial, sofreu com a intensidade do Palmeiras e teve problemas para ganhar os duelos e as segundas bolas. Na avaliação do próprio Pedro Emanuel, o time demorou a assumir a responsabilidade do jogo.
— Sabíamos que o Palmeiras, dentro de casa, é muito forte e empurra as equipes para trás. Precisávamos ser agressivos nos duelos e ganhar primeiras e segundas bolas. No primeiro tempo não fomos isso. No meio começamos a equilibrar, mas nos primeiros trinta minutos recusamos a responsabilidade do jogo — reconheceu o treinador.
Vasco precisa assumir o protagonismo em São Januário
Diante de sua torcida, o Cruz-Maltino terá que adotar uma postura mais agressiva e buscar o resultado desde o início. A equipe não poderá repetir os momentos de passividade apresentados no primeiro confronto, principalmente diante de um adversário que demonstrou capacidade para controlar o ritmo da partida.
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Além da intensidade, o Vasco precisará melhorar a construção ofensiva. Em São Paulo, o time teve dificuldades para transformar suas investidas em oportunidades claras de gol. Para reverter a desvantagem, será fundamental encontrar espaços na defesa palmeirense e aproveitar melhor as chances criadas.
Defesa também será ponto de atenção
Outro aspecto importante para Pedro Emanuel será o equilíbrio defensivo. O Vasco não pode confundir a necessidade de atacar com a obrigação de se expor excessivamente. Diante de um Palmeiras perigoso nas transições, qualquer espaço concedido pode complicar ainda mais a missão vascaína.
A situação de Saldivia também merece atenção. O zagueiro foi expulso no segundo tempo do primeiro jogo e será desfalque na partida de volta. Com isso, Gabriel Pereira deve ganhar a oportunidade e começar jogando.
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O que o Vasco precisa para chegar à final?
Com a derrota por um gol de diferença, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para garantir a classificação direta. Uma vitória vascaína por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate ou vitória palmeirense garante o Alviverde na final.
O segundo confronto está marcado para o próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Com o apoio da torcida, o Vasco terá a oportunidade de reverter o cenário, mas precisará transformar a confiança demonstrada por Pedro Emanuel em uma atuação mais consistente dentro de campo.
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