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Torcedores ironizam atitude de Evangelista em Palmeiras x Vasco

Alviverde precisa apenas administrar a vantagem para ir à final

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
02/11/2026 08:26
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Meia foi titular no confronto contra o Cruz-Maltino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Meia foi titular no confronto contra o Cruz-Maltino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Neste domingo (1), o Palmeiras venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0, no Nubank Parque, em partida válida pelo primeiro encontro das semifinais da Copa do Brasil de 2026. Os últimos 90 minutos serão disputados no próximo domingo (8), em São Januário.

Maurício foi autor do gol de vantagem estabelecido pelo Alviverde. Mesmo com o placar mínimo, uma polêmica durante o jogo marcou a noite: um possível pênalti não marcado ao Vasco. Lucas Evangelista, atleta do Palmeiras, repercutiu fortemente nas redes sociais após uma reação curiosa durante esse lance.

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Gesto de Evangelista em lance de possível pênalti

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

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O vencedor dos 180 minutos de confronto enfrentará o Grêmio ou Atlético-MG, que disputarão o jogo de volta no próximo sábado (7). O jogo de mando sulista contou com uma vitória por 2 a 0 do Imortal. A final única da Copa do Brasil de 2026 será realizada no dia 6 de dezembro de 2026 (um domingo), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Esta é a primeira vez na história da competição que o título é decidido em jogo único. Os finalistas sairão dos confrontos da semifinal entre Grêmio x Atlético-MG e Vasco x Palmeiras.

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Gesto de meio-campista em Palmeiras x Vasco repercute (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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