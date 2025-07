Botafogo domina no segundo tempo e vence o Vasco em Brasília

Em um dos grandes jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, a de retomada após a pausa para o Mundial de Clubes, no Mané Garrincha, o Botafogo dominou o Vasco com grande atuação na segunda etapa e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Arthur Cabral e Nathan Fernandes.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís abre o jogo sobre atitude de Pedro no Flamengo: ‘Beirou o ridículo’

Com o resultado, o Glorioso pula para 21 pontos na tabela de classificação e segue em campanha de evolução. O Gigante da Colina, por sua vez, segue estacionado com 13 pontos e vendo de perto a zona de rebaixamento.

Como foi Vasco x Botafogo?

O choque de ideias à beira do gramado entre Fernando Diniz e Davide Ancelotti - que esteve no banco após assinar súmula como assistente - deu o tom. O Cruz-Maltino encontrou dificuldade na primeira etapa, bem abaixo do apresentado contra o São Paulo, na vitória por 3 a 1, enquanto o Glorioso, orientado à beira do gramado por Cláudio Caçapa, criou as melhores chances.

continua após a publicidade

Ainda que com dois perfis de aproximação, a maioria das finalizações foi de fora da área. De pé em pé, por baixo, o jogo foi muito prejudicado pelas condições do gramado do estádio na capital federal.

Com retorno em alta e aproveitando bem a velocidade do ataque, o primeiro gol não demorou a sair na segunda etapa. Após boa trama envolvendo Artur e a inversão para Montoro, Arthur Cabral aproveitou rebote aos dois minutos para anotar seu primeiro tento com a camisa do Botafogo.

continua após a publicidade

João Victor e Montoro em ação no clássico entre Vasco e Botafogo (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Isso condicionou o clássico e o Glorioso acumulou lances de perigo com amplo domínio nas partes técnica e física. Com toques rápidos em transição, Montoro cruzou para Marlon Freitas e o capitão serviu Nathan Fernandes, que acabara de entrar no lugar de Arthur Cabral, para fazer o segundo. Envolvente no primeiro compromisso de Davide Ancelotti.

O Vasco se portou de forma desorganizada e, após o segundo gol, Diniz tirou Rayan, Nuno Moreira e Vegetti de campo. Novo gás, mais presença no campo de ataque, mas poucas referências técnicas. Sem pressa, o Botafogo abaixou suas linhas e valorizou a posse de bola para confirmar os três pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA DE VASCO X BOTAFOGO:

VASCO 0 X 2 BOTAFOGO

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mané Garrincha, em Brasília;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Arthur Cabral 2'/2ºT e Nathan Fernandes 33'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Lucas Freitas e Garré (VAS); Alexander Barboza e Álvaro Montoro (BOT)

⚽ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mateus Carvalho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan (David), Philippe Coutinho (Alex Teixeira) e Nuno Moreira (GB); Vegetti (Garré).

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

John, Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino (Joaquín Correa); Álvaro Montoro (Allan), Artur (Santiago Rodríguez) e Arthur Cabral (Nathan Fernandes).