Fernando Diniz vira assunto após derrota do Vasco no Brasileirão: ‘Assustador’

Em um dos grandes jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha, o Botafogo venceu o Vasco pelo placar de 2 a 0. Após a partida, o técnico Fernando Diniz virou assunto em todas as redes sociais.

Os dois gols do Botafogo aconteceram no segundo tempo. Arthur Cabral, centroavante, marcou o primeiro após rebote do Léo Jardim em chute de Montoro. Nathan Fernandes, ponta-esquerda, fez o segundo depois de uma jogada espetacular e assistência de Marlon Freitas.

Logo após o apito final, os torcedores começaram a se manifestar nas redes sociais em relação ao técnico Fernando Diniz, do Vasco. Veja abaixo a repercussão.

Fernando Diniz tecnico do Vasco durante partida contra o Botafogo no estadio Mane Garrincha pelo campeonato Brasileiro A 2025. (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Veja os comentários sobre o técnico Fernando Diniz após derrota do Vasco para o Botafogo

Como foi a partida pelo Brasileirão

O choque de ideias à beira do gramado entre Fernando Diniz e Davide Ancelotti - que esteve no banco após assinar súmula como assistente - deu o tom. O Vasco encontrou dificuldade na primeira etapa, bem abaixo do apresentado contra o São Paulo, na vitória por 3 a 1, enquanto o Glorioso, orientado à beira do gramado por Cláudio Caçapa, criou as melhores chances.

Ainda que com dois perfis de aproximação, a maioria das finalizações foi de fora da área. De pé em pé, por baixo, o jogo foi muito prejudicado pelas condições do gramado do estádio na capital federal.

Com retorno em alta e aproveitando bem a velocidade do ataque, o primeiro gol não demorou a sair na segunda etapa. Após boa trama envolvendo Artur e a inversão para Montoro, Arthur Cabral aproveitou rebote aos dois minutos para anotar seu primeiro tento com a camisa do Botafogo.

Isso condicionou o clássico e o Glorioso acumulou lances de perigo com amplo domínio nas partes técnica e física. Com toques rápidos em transição, Montoro cruzou para Marlon Freitas e o capitão serviu Nathan Fernandes, que acabara de entrar no lugar de Arthur Cabral, para fazer o segundo. Envolvente no primeiro compromisso de Davide Ancelotti.

O Vasco se portou de forma desorganizada e, após o segundo gol, Diniz tirou Rayan, Nuno Moreira e Vegetti de campo. Novo gás, mais presença no campo de ataque, mas poucas referências técnicas. Sem pressa, o Botafogo abaixou suas linhas e valorizou a posse de bola para confirmar os três pontos.