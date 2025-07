O Botafogo venceu o Vasco pelo placar de 2 a 0 neste sábado (12), pela 13ª rodada do Brasileirão, e segue com a campanha de crescimento na competição. Arthur Cabral marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra e Nathan Fernandes deu números finais ao placar no Mané Garrincha, em Brasília. ⬆️ Assista acima aos melhores momentos:

continua após a publicidade

Com o resultado, o Glorioso pula para 21 pontos na tabela de classificação e segue em campanha de evolução. O Gigante da Colina, por sua vez, segue estacionado com 13 pontos e vendo de perto a zona de rebaixamento.

Como foi Vasco x Botafogo?

Com retorno em alta e aproveitando bem a velocidade do ataque, o primeiro gol não demorou a sair na segunda etapa. Após boa trama envolvendo Artur e a inversão para Montoro, Arthur Cabral aproveitou rebote aos dois minutos para anotar seu primeiro tento com a camisa do Botafogo.

continua após a publicidade

Isso condicionou o clássico e o Glorioso acumulou lances de perigo com amplo domínio nas partes técnica e física. Com toques rápidos em transição, Montoro cruzou para Marlon Freitas e o capitão serviu Nathan Fernandes, que acabara de entrar no lugar de Arthur Cabral, para fazer o segundo. Envolvente no primeiro compromisso de Davide Ancelotti.

Lance do jogo entre Vasco e Botafogo (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes voltarão a campo no meio da semana, mas em competições diferentes. O Vasco irá encarar o Independiente del Valle na terça-feira (14), no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, enquanto o Glorioso receberá o Vitória no dia seguinte, no Nilton Santos, pelo Brasileirão, no mesmo horário.