Philippe Coutinho está fora do jogo entre Vasco e Independiente del Valle

O meia Philippe Coutinho está fora do primeiro jogo entre Vasco e Independiente del Valle, pelos playoffs da Sul-Americana. O novo camisa 10 já vinha se queixando de dores na panturrilha durante os treinos que antecederam o clássico com o Botafogo. Durante a partida, o jogador foi substituído por Alex Teixeira, alegando dores na panturrilha esquerda, aos 15 minutos da etapa final.

continua após a publicidade

➡️ David elogia Departamento Médico do Vasco em retorno aos gramados

Após o confronto, a assessoria do Vasco divulgou uma nota explicando a situação do jogador. Coutinho será preservado no duelo decisivo pela Sul-Americana, por seguir com um incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio de Janeiro para realizar tratamento. Confira.

O Vasco da Gama informa que o meia Philippe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e retornará ao Rio para ser avaliado e realizar tratamento junto ao DESP. O atleta será preservado do duelo com o Independiente del Valle, pela Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Vale destacar que não se trata de uma lesão. O atleta será preservado para esta partida, visando a sequência da temporada. Vasco e Independiente del Valle se enfrentam na próxima terça-feira (15). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, localizado a 2.850 metros do nível do mar.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Coutinho está fora do primeiro jogo contra o Independiente del Valle (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

Fernando Diniz fala sobre as lesões no elenco

Durante a entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz falou sobre a preparação do Vasco para o clássico com o Botafogo. O comandante destacou que os jogadores responderam bem aos treinos intensos, mas citou algumas baixas durante a semana.

continua após a publicidade

— Então, o que aconteceu nessa última semana, os treinos foram muito bons, muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana, o Rayan ontem torceu o tornozelo e me gerou uma certa dúvida para hoje - disse Diniz.

O treinador comentou sobre a dificuldade de fechar a escalação para o clássico e lamentou a lesão de Coutinho e Adson.

— Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento, foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, se o Coutinho ia jogar ou não, acabou mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. A própria lesão do Adson. Então, aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso.