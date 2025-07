De volta aos gramados após 10 meses, o atacante David ganhou alguns minutos na derrota do Vasco para o Botafogo neste sábado (12). O camisa 7 rompeu os ligamentos do esquerdo, em setembro do ano passado, contra o Cruzeiro, e precisou passar por cirurgia.

Após a partida, o jogador se mostrou feliz em voltar a atuar pelo Vasco. David lamentou o resultado no clássico e destacou o próximo compromisso da equipe, contra o Independiente del Valle, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (15).

- Estou muito feliz em voltar, depois de tanto tempo fora, fiquei feliz em ter alguns minutos. Fico triste pelo resultado, acho que não conseguimos nos impor, manter a bola no nosso pé, em certo momento do jogo abaixamos demais para uma equipe de muita qualidade, como é o Botafogo. Eles foram felizes em aproveitar as oportunidades e agora precisamos acertar o que erramos, porque temos um jogo muito importante pela Sul-Americana.

Com o resultado, a equipe estacionou na 14ª posição, com 13 pontos ganhos. David falou sobre sua recuperação nesses 10 meses e elogiou o Departamento Médico do Vasco.

- Foi a minha primeira lesão grave, que me deixou um tempo fora dos gramados. Não senti medo em nenhum momento, o Departamento Médico do Vasco é de muita qualidade. Eles me passaram muita confiança o tempo inteiro, tivemos os casos de Jair e Paulinho. Então, a todo momento eu me senti muito confiante e estou feliz em voltar por alguns minutos, que serão importantes para o restante do ano.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra o Independiente del Valle, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (15). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, localizado a 2.850 metros do nível do mar.

David durante a preparação para o clássico (Foto: Matheus Lima/Vasco)

