Diniz lamenta lesões no Vasco antes do clássico com o Botafogo

O Vasco segue sem vencer pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após a derrota por 2 a 0 contra o Botafogo, o técnico Fernando Diniz avaliou que o elenco teve problemas com lesão, na semana que aconteceu o clássico.

— Então, o que aconteceu nessa última semana, os treinos foram muito bons, muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana, o Rayan ontem torceu o tornozelo e me gerou uma certa dúvida para hoje — disse Diniz, que completou:

— Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento, foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, se o Coutinho ia jogar ou não, acabou mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. A própria lesão do Adson. Então, aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso - destacou.

O atacante Adson sofreu uma fratura na tíbia da perna direita, na última segunda-feira (07). Com a lesão, o jogador é o único sob os comandos do Departamento Médico da equipe, nesta parte da temporada. Diniz destacou que ele vinha sendo um dos maiores destaques da equipe nesta pausa.

- É um jogador que faz muita falta para gente, porque o Adson foi um jogador que, talvez, tenha mais evoluído nesse período da pausa. Infelizmente, ele teve um trauma, e acabou fraturando de novo. E, em relação a reposição, a gente já estava procurando jogadores para posição no mercado, e a gente está intensificando essa procura - comentou.

O meia Philippe Coutinho está fora do primeiro jogo entre Vasco e Independiente del Valle, pelos playoffs da Sul-Americana. O novo camisa 10 deu lugar à Alex Teixeira, no clássico com o Botafogo, alegando dores na panturrilha. Com isso, o atleta será preservado e retorna ao Rio para realizar tratamento.

Fernando Diniz elogiou o desempenho de Alex Teixeira na preparação da equipe para a sequência da temporada.

— O Alex Teixeira é um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento, ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás recentemente, eu entendo a insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar o jogo. Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré - disse.

Fernando Diniz durante a partida contra o Botafogo no Estádio Mané Garrincha (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Confira outros trechos da entrevista de Fernando Diniz

1º tempo no clássico

— Eu acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado. O primeiro tempo, no final, a gente já começou a perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado, e no segundo tempo a gente tomou um gol cedo, aliás, os dois gols do Botafogo. Todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo, mas isso não quer dizer que a equipe não treinou, que está faltando com a situação física, não.

Correções para a sequência da temporada

— E vamos corrigir, a gente não pode tomar os gols que a gente tomou. E as chances de Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização. E também nem o segundo foi de desorganização. Foi assim, seleção errada, de passe e uma demora que a gente não tinha tido desde que eu cheguei aqui. De fazer retorno defensivo. São coisas que a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem corrigidas.