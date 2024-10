Coutinho e Lucas Moura tiveram passagens distintas no futebol inglês (Foto: Lindsey Parnaby e Ian Kington/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 13:34 • Campinas (SP)

O duelo entre São Paulo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, marcará o reencontro de dois craques do futebol brasileiro: Lucas Moura e Philippe Coutinho. Os dois meias já dividiram gramado na Seleção Brasileira, e nesta quarta-feira (16), adicionam mais um capítulo à história de confrontos entre si.

➡️ São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

No primeiro turno do Brasileirão, Coutinho ainda não havia chegado ao Cruz-Maltino, enquanto Lucas esteve em campo na derrota do Tricolor por 4 a 1 em São Januário. Porém, nos anos anteriores, a dupla viveu momentos de enfrentamento por diferentes clubes, e o Lance! traz o levantamento.

🔢 RAIO-X: COUTINHO VS. LUCAS

No confronto direto, o central vascaíno tem vantagem sobre o armador tricolor, com três triunfos a um, além de um empate. Os duelos aconteceram quatro vezes na Champions League e uma vez na Premier League, com o Tottenham de Lucas Moura envolvido em todos.

As primeiras toadas aconteceram na Liga dos Campeões de 2018-19. Coutinho, defendendo o Barcelona, iniciou como titular e abriu o placar no Wembley Stadium logo aos 2 minutos de jogo, e abriu a vitória catalã por 4 a 2, em jogo apagado de seu oponente. No Camp Nou, porém, a história foi outra: o atleta do Vasco foi titular e sua equipe vencia até os 40' da segunda etapa, mas Lucas saiu do banco e deixou tudo igual no confronto.

Philippe aumentaria sua vantagem sobre o meia do São Paulo nos dois jogos seguintes, defendendo o Bayern de Munique. Também na fase de grupos, mas da temporada seguinte da Champions, os Spurs receberam os bávaros em seu novo estádio, mas foram atropelados por 7 a 2, com direito a passe do carioca para um dos gols de Lewandowski. Em Munique, os dois foram titulares, mas o então camisa 10 dos alemães balançou as redes no triunfo por 3 a 1, enquanto o 27 inglês novamente passou em branco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jejum de Lucas acabaria somente no dia 9 de abril de 2022, em visita do Tottenham ao Aston Villa de Coutinho, no Villa Park. Na ocasião, o são-paulino entrou já nos minutos finais, com a goleada por 4 a 0 definida. Heung-min Son marcou três vezes e Kulusevski completou o passeio, com Coutinho apagado no confronto.

O sexto episódio do embate terá definição nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o quinto na tabela e quer ficar mais perto de uma vaga entre os quatro melhores, enquanto o Cruz-Maltino, em décimo, busca seguir sonhando com uma vaga na Libertadores de 2025.