Com retrospecto equilibrado, São Paulo encara Vasco em busca de confiança

Lucas durante a partida entre Vasco e São Paulo pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 14/10/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo está usando a Data Fifa para se preparar para o confronto contra o Vasco, que acontecerá na quarta-feira (16), às 21h45, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Pressionado após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o time de Luis Zubeldía tem pela frente um adversário com o qual tem um retrospecto equilibrado na história do campeonato.

+ Escolhas minam futuro de Zubeldía no São Paulo; entenda

Segundo os dados do O Gol, São Paulo e Vasco já se enfrentaram 100 vezes na história. Cada um dos times venceu 36 vezes e, em 28 ocasiões, o jogo terminou empatado.

Porém, quando se trata de Brasileirão, o Tricolor tem uma certa vantagem. O time paulista venceu 24 dos 58 jogos disputados entre os dois no campeonato. O Vasco venceu apenas 17 vezes e o empate foi o resultado em outras 17 partidas.

Há ainda um outro aspecto positivo. De forma geral, a equipe carioca não vence o Tricolor como visitante há mais de dez anos.

Mas, apesar destes números positivos e de ocupar o quinto lugar no Brasileirão, com 47 pontos, o torcedor tricolor tem seus motivos para se preocupar. O time, de fato. vem oscilando na competição. Nos últimos dez jogos disputados, os comandados de Zulbedía venceram cinco e perderam cinco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Leandrinho comemora gol em vitória do Vasco sobre o São Paulo no primeiro turno do Brasileiro 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Além disso, no primeiro turno, o Vasco surpreendeu e aplicou uma goleada no time paulista em São Januário. O placar terminou em 4 a 1 para a equipe que, na época tentava fugir da zona de rebaixamento.

Agora, o Vasco se encontra exatamente no meio da tabela, em 10° lugar, com 37 pontos, e, diferentemente do Tricolor, ainda está vivo na Copa do Brasil. Há, inclusive, a possibilidade do técnico Rafael Paiva optar por poupar alguns atletas na partida contra o São Paulo. Isso porque o Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-MG, no sábado (19), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, os cariocas perderam por 2 a 1.