Técnico do Vasco, Rafael Paiva, chega em São Januário para partida contra o São Paulo. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 16/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (16), o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro em partida contra o São Paulo, no Brinco de Ouro, a partir das 21h45 (de Brasília). Apesar da escassez de vitórias, o confronto contra os tricolores traz boas lembranças para os torcedores e para o técnico vascaíno.

O duelo do primeiro turno foi uma 'montanha-russa' de emoções. A noite em São Januário começou com protestos dos torcedores vascaínos pelo momento vivido pelo clube. Na ocasião, o Cruz-Maltino vinha de quatro jogos sem vencer: três derrotas e um empate, entre eles uma goleada para o Flamengo no Maracanã.

A sequência negativa resultou na demissão do técnico português Álvaro Pacheco, que deixou o cargo depois dos quatro jogos sem vitórias. Sobrou para o interino Rafael Paiva, até então no Sub-20, assumir a equipe para a partida contra o São Paulo.

Com o time no rebaixamento e a torcida insatisfeita, São Januário registrou seu pior público do ano: 4.897 pagantes para um público presente de 5.306 torcedores. Porém, aqueles que foram ao estádio, presenciaram uma goleada de 4 a 1 sobre o Tricolor Paulista e o início de uma arrancada vascaína no Campeonato Brasileiro.

O são-paulino André Silva abriu a partida para os visitantes logo aos 10 minutos do primeiro tempo para abaixar o astral na Colina. Mas, na reta final da primeira etapa, começou a reação. Alan Franco marcou contra aos 33 e a joia da base Guilherme Estrella virou aos 48. No segundo tempo, o Vasco foi superior e ampliou com Leandrinho e David consagrou a goleada nos acréscimos. O clima que era de protestos, virou festa.

Vasco goleou o São Paulo por 4 a 1 em São Januário. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

A partir daí, a chave virou para a equipe de Rafael Paiva. Apesar de ter perdido para o Bahia na partida seguinte, a melhora no desempenho era visível. Nas partidas seguintes, embalou quatro vitórias seguidas, quebrou escritas negativas e deu um salto na tabela. Além da arrancada no Brasileirão, o técnico foi responsável por classificar o Vasco em três fases da Copa do Brasil: terceira fase (Fortaleza), oitavas (Atlético-GO) e quartas (Athletico-PR).

Hoje, o Vasco está na décima posição, longe do Z4, com 34 pontos, e um jogo a menos contra o Cuiabá. Mesmo com a sequência positiva no primeiro turno, o time vive momento de atenção no campeonato. Nos últimos cinco jogos, venceu apenas um, empatou três e perdeu um. Já são quatro jogos sem comemorar os três pontos.

Uma vitória contra o São Paulo, fora de casa, nesta quarta-feira, colocaria o Cruz-Maltino na nona posição, com 40 pontos, para voltar a brigar pelas partes de cima da tabela. O cenário do confronto é completamente diferente do primeiro turno, mas a missão é a mesma: voltar a vencer.