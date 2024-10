São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (16) (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 04:30 • Campinas (SP)

O São Paulo enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (16), pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas às 21h45 (de Brasília) e terá transmissão do canal aberto Globo e Premiere (pay-per-view).

Apesar do mando da partida ser do Tricolor, o jogo não será realizado no Morumbis, que passa por reformas no gramado após receber a turnê de seis shows do cantor Bruno Mars.

São Paulo e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A equipe de Zubeldía ocupa a quinta posição na tabela do campeonato com 47 pontos e busca uma vaga direta para a Copa Libertadores na próxima temporada. Por outro lado, o Cruz-Maltino está no décimo lugar com 37 pontos e no momento garante a vaga para a Sul-Americana.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre São Paulo e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luís Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Ruan, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.



VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor (Léo) e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura e Coutinho; Emerson Rodríguez, Jean David (Rayan) e Vegetti.

