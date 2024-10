Contra o Vasco, São Paulo tenta repetir caminho rumo ao G4

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Publicada em 15/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, 16, às 21h45 (de Brasília), contra o Vasco, em Campinas, com o objetivo de retomar o caminho que o levou ao G4 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2025.

Com 47 pontos, o Tricolor ocupa a 5ª posição na tabela, a quatro pontos do Flamengo, que atualmente é o 4º colocado. A vitória sobre o Vasco é essencial para manter as chances de alcançar o G4 e assegurar a classificação.

No primeiro turno, o São Paulo somou apenas dois pontos em 12 possíveis contra Internacional, Corinthians, Cuiabá e Vasco, o que marcou um período de turbulência para o técnico Luis Zubeldía.

Após essa sequência ruim, o time reagiu com quatro vitórias consecutivas sobre Criciúma, Bahia, Athletico-PR e Red Bull Bragantino, o que o levou temporariamente ao G4.

Agora, no segundo turno, o São Paulo busca evitar tropeços semelhantes. Até o momento, o time perdeu para Internacional e Cuiabá, mas venceu o clássico contra o Corinthians. Apesar das duas derrotas, o desempenho já é superior ao da mesma fase no primeiro turno, com três pontos em nove disputados.

Após a eliminação na Libertadores, jogadores, comissão técnica e diretoria se comprometeram a focar no Brasileirão para terminar entre os quatro primeiros.

Para o confronto com o Vasco, Zubeldía terá desfalques importantes. Ferraresi, Jamal Lewis e Bobadilla estão com suas seleções, enquanto Arboleda e André Silva estão suspensos.

Por outro lado, Calleri e Alan Franco, que não jogaram contra o Cuiabá por suspensão, retornam ao time. Ferreirinha, lesionado, continua fora da equipe.

A partida será realizada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, devido à troca do gramado do Morumbi após a série de shows de Bruno Mars, encerrada no último domingo (13).