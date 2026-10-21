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Marino tem sua melhor atuação pelo Vasco em noite de eliminação

Atacante colombiano teve sua melhor atuação desde que chegou ao Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 17:32
Atualizado há 4 minutos
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Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana
Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Em meio à frustração pela eliminação do Vasco, Marino foi um dos poucos pontos positivos da equipe na partida. Acionado no intervalo do jogo, o atacante colombiano teve sua melhor participação desde que chegou ao clube e deixou sinais de evolução em um momento de pressão sobre o elenco cruz-maltino.

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Após o apito final, Marino comentou o desempenho da equipe e lamentou a forma como o Vasco acabou eliminado. Para o jogador, a falta de concentração no início da partida pesou no resultado.

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- Eu acho que a gente entrou muito desligado no jogo. Em uma semifinal, isso não pode acontecer. A gente vacilou um pouco no começo do jogo, tentamos reagir, mas, infelizmente, tomamos um gol nos últimos minutos do segundo tempo. A gente não merecia essa derrota assim, a gente merecia um pouco mais, mas futebol não é merecimento - afirmou o atacante à beira do campo.

Marino entrou no intervalo da partida entre Vasco x Boca Juniors
Marino entrou no intervalo da partida entre Vasco x Boca Juniors (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Investimento alto e desempenho abaixo do esperado

O Vasco fez um esforço financeiro para contratar Marino Hinestroza no início do ano. A diretoria apostou no colombiano para atuar pelos lados do campo, especialmente como uma opção para jogar no lado oposto ao de Andrés Gómez.

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Para garantir a contratação, o Cruz-Maltino superou a concorrência do Boca Juniors, que já tinha um acordo encaminhado com o atacante. O investimento ficou na casa dos 5,2 milhões de euros (equivalente a aproximadamente R$ 32 milhões), dependendo da cotação utilizada na época.

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Apesar da expectativa criada em torno de sua chegada, Marino ainda não conseguiu corresponder plenamente ao investimento. Até o momento, o colombiano participou diretamente de apenas um gol nas 22 partidas em que esteve em campo pelo Vasco.

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A única participação em gol aconteceu na Copa do Brasil, contra o Paysandu, quando deu a assistência para Thiago Mendes marcar em São Januário.

Críticas e pressão por evolução

O início discreto também colocou o atacante no centro de críticas. Durante sua passagem pelo Vasco, o ex-treinador Renato Gaúcho chegou a questionar aspectos do desempenho de Marino, especialmente em relação à tomada de decisões.

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Na ocasião, Renato afirmou que jogadores colombianos, como Marino, cometem muitos erros nas escolhas durante as partidas e precisam de lapidação para se adaptar ao futebol brasileiro. A declaração repercutiu negativamente entre os colombianos do elenco, que conta com quatro jogadores do país.

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A atuação na semifinal pode representar um ponto de partida para Marino buscar mais espaço e confiança. Embora o desempenho individual não tenha sido suficiente para evitar a eliminação, a participação no segundo tempo oferece um sinal de esperança para um jogador que ainda tenta justificar a aposta feita pelo Vasco.

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O Vasco volta a campo já no sábado (24), contra o Corinthians, em São Januário, e Marino deve iniciar no banco, já que, para esta partida, Colidio e Andrés Gómez voltam a ficar disponíveis.

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