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Vasco encerra campanha na Sul-Americana com mais de R$ 15 milhões em premiações

Cruz-Maltino foi eliminado pelo Boca Juniors na semifinal

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 08:00
Atualizado há 1 hora
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O goleiro Leo Jardim gesticula na queda do Vasco para o Boca
O goleiro Leo Jardim gesticula na queda do Vasco para o Boca

Eliminado pelo Boca Juniors na semifinal, o Vasco encerrou sua trajetória na Copa Sul-Americana com R$ 15,1 milhões arrecadados em premiações. O Cruz-Maltino perdeu por 3 a 1 para a equipe argentina, nesta terça-feira (20), no Maracanã, e se despediu do torneio após vencer o jogo de ida por 1 a 0, em Buenos Aires.

Segundo apuração do Lance!, o valor recebido pelo clube supera a quantia prevista no planejamento financeiro para a participação na competição nesta temporada.

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A classificação para a final garantiria ao Vasco uma premiação acumulada de pelo menos R$ 28,5 milhões. Caso conquistasse o título continental, o montante chegaria a aproximadamente R$ 66 milhões.

Com a eliminação, o Cruz-Maltino também adiou o sonho de disputar sua primeira final internacional oficial neste século. A última decisão continental do clube aconteceu em 2000, quando venceu o Palmeiras por 4 a 3 e conquistou a Copa Mercosul, em uma virada histórica.

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Elenco do Boca Juniors comemorando vitória em cima do Vasco, no Maracanã
Elenco do Boca Juniors comemorando vitória em cima do Vasco, no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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Como o Vasco chegou aos R$ 15,1 milhões?

A campanha vascaína começou com a classificação direta para a fase de grupos da Sul-Americana. Pelo ingresso nessa etapa, o clube recebeu US$ 300 mil, cerca de R$ 1,5 milhão. As três vitórias conquistadas na primeira fase renderam outros US$ 375 mil, aproximadamente R$ 1,9 milhão.

Na sequência, o Vasco acumulou premiações pelos avanços no mata-mata. O clube superou o Independiente Medellín, da Colômbia, nos playoffs, antes de eliminar o Olimpia, do Paraguai, e o Santa Fe, também da Colômbia, para chegar à semifinal contra o Boca Juniors. A equipe carioca, porém, não conseguiu superar os argentinos no confronto decisivo por uma vaga na final e encerrou sua participação no torneio.

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