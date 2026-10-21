O Consórcio do Maracanã iniciou, minutos depois da eliminação do Vasco para o Boca Juniors, nesta terça-feira (20), pela Sul-Americana, os trabalhos de recuperação do gramado para a partida entre Flamengo e Estudiantes, na quinta. Assim que o confronto no estádio carioca terminou, profissionais começaram a realizar reparos no campo.

A primeira etapa do trabalho contou com duas máquinas de corte de grama, utilizadas para ajustar o acabamento do campo. Posteriormente, foram utilizadas estruturas de grande porte que auxiliam na recuperação mais rápida do gramado após as partidas. O sistema utiliza lâmpadas de LED da SGL, que estimulam o crescimento mais uniforme da grama.

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Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Gramado do Maracanã foi tema central de disputa judicial

Para que a partida entre Vasco e Boca Juniors fosse disputada no Maracanã, uma batalha judicial foi travada. De um lado, o clube de São Januário defendeu o direito de utilizar o estádio, previsto em contrato. Do outro, o Consórcio do Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense, resistiu ao pedido justamente por causa das condições do gramado.

Flamengo e Fluminense alegavam que mais um jogo no calendário do estádio prejudicaria o campo, que vinha sendo alvo de críticas de jogadores e treinadores, principalmente dos dois clubes que administram o consórcio. Recentemente, porém, o gramado passou por uma troca e recebeu a variedade Bermuda Celebration, utilizada nos últimos anos. A partir de 2027, o estádio contará com a grama Celebration Hybrid, considerada mais moderna.

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A melhora nas condições do campo foi um dos argumentos utilizados pelo Vasco, que conquistou na Justiça o direito de mandar a partida da semifinal da Sul-Americana no estádio.

É importante ressaltar que o gramado ainda não está em condições perfeitas, mas apresenta uma melhora significativa em relação ao cenário de semanas atrás. Após a partida entre Vasco e Boca Juniors, o assunto sequer foi abordado por jogadores ou treinadores, indicando que o campo não chamou a atenção durante o confronto e não foi alvo de críticas.

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Veja como ficou o gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors

Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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