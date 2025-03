Com velho conhecido, confira o grupo do Vasco na Copa Sul-Americana

Lanús, da Argentina, Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar, do Peru serão os adversários do Vasco no Grupo G da primeira fase da Copa Sul-Americana. A definição ocorreu em sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17), na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai. A estreia do Cruz-maltino será contra o Melgar, em Arequipa, na data-base de 2 de abril.

Na sequência, o Vasco enfrenta o Melgar, dia 9 de abril, no Rio de Janeiro; o Lanús, dia 23 de abril, ainda no Rio; o Puerto Cabello, dia 7 de maio, na Venezuela; o Lanús, dia 14 de maio, na Argentina; e o Melgar, em 28 de maio, também no Rio de Janeiro. Posteriormente, a Conmebol vai definir a data exata e o horário das partidas.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão este ano será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.

Esta será a oitava participação do Vasco na Sul-Americiana, onde retorna após cinco anos desde a última aparição, em 2020. A melhor participação do Cruz-maltino foi em 2011, onde chegou a semifinal do torneio, na qual teve jogos memoráveis contra Aurora-BOL e Universitario-PER. A equipe vascaína foi eliminada para o Universidad de Chile, de Vargas e Sampaoli, time que foi campeão daquela edição.

Velho conhecido

Esta será a terceira vez que o Vasco encara o Lanús em uma competição da Conmebol. O Cruz-maltino levou a melhor nos confrontos anteriores, em 2007 (Copa Sul-Americana) e em 2012 (Libertadores). Em 2007, a equipe argentina venceu a ida, em casa, por 2 a 0, mas a equipe carioca reagiu e virou em São Januário para 3 a 0, com gol de Leandro Amaral aos 45 minutos do segundo tempo.

Pela Libertadores, o duelo foi dramático pelas oitavas de final. Com 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, e 2 a 1 para o Lanús, na Argentina, o Cruz-maltino avançou às quartas na disputa de pênaltis por 5 a 4, sem errar nenhuma cobrança.