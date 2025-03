Vice-presidente Jurídico do Vasco, Felipe Carregal considera que a 777 Partners não deve ter êxito numa eventual tentativa de atrapalhar o processo de recuperação judicial que a SAF do clube solicitou no mês passado — e que já foi aceito pela Justiça do Rio. O dirigente se apoia na própria decisão que autorizou o processo para tentar tranquilizar o torcedor vascaíno.

— A decisão é muito clara e diz expressamente que, hoje, a 777 não tem capacidade nenhuma de gerir a Vasco SAF, seja capacidade financeira, seja capacidade de gestão. A gente não sabe nem quem toma decisões pela 777. A gente não sabe nem quem assina uma simples procuração pela 777. Então, como é que uma empresa, numa situação complexa, teria, de alguma forma, como influenciar numa recuperação judicial? Não faz nem sentido — disse Carregal, em entrevista à Vasco TV.

O Vasco associativo retomou a gestão do futebol em maio do ano passado, quando a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital concedeu decisão, em caráter liminar, afastando a 777 do comando do Vasco SAF. Em fevereiro de 2022, a empresa havia adquirido 70% das ações do clube, mas não honrou com a programação de pagamentos.

O imbróglio se arrasta desde então, e havia a previsão de que a 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) julgasse o mérito da questão no dia 12. O tema, porém, foi retirado de pauta e ainda não tem nova data para ser analisado.

777 tentou adiar recuperação judicial do Vasco

Tão logo o Vasco pediu recuperação judicial, a 777 Partners solicitou que a Justiça adiasse a decisão pelo menos até que o Tribunal julgasse o mérito da liminar. A juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da Capital, contudo, autorizou o pedido. Mas há a ressalva de que qualquer venda de ações do Vasco SAF ou alienação e oneração de ativos só poderá ser feita pelo clube com aval prévio da Justiça.

O Lance! tenta localizar a defesa da 777 Partners. O espaço está aberto.