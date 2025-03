Torcedores do Vasco dividem opiniões após sorteio dos grupos da Sul-Americana

O Vasco da Gama conheceu os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana em sorteio realizado pela Conmebol, nesta segunda-feira (17). Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões após o clube cair no Grupo G, com Lanús-ARG, Academia Puerto Cabello-VEN e Melgar-CHI.

Boa parte dos torcedores do Vasco gostou dos adversários na fase de grupos e crê na classificação para as oitavas de final. Outros, no entanto, demonstraram pessimismo pela atual fase do clube, criticando o trabalho do técnico Fábio Carille e do presidente Pedrinho.

