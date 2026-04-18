Com retorno no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o São Paulo; veja a escalação
Gigante da Colina enfrenta o Tricolor Paulista neste sábado (18), em São Januário
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O técnico Renato Gaúcho definiu a escalação do Vasco para enfrentar o São Paulo neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do volante Barros, recuperado de lesão no tornozelo sofrida no último sábado (11), contra o Remo.
Vasco terá desfalque na zaga e reforço no meio-campo para duelo com o São Paulo
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Por outro lado, o Cruz-Maltino não contará com o zagueiro Alan Saldivia. Para a vaga, Renato optou pelo colombiano Carlos Cuesta, que formará a dupla de zaga com Robert Renan.
Escalação do Vasco
Com isso, o Vasco está escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.
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Noite de festa para Roberto Dinamite
Além do aspecto esportivo, a noite em São Januário será marcada por emoção fora das quatro linhas. O clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história vascaína, que faleceu em janeiro de 2023 e, na última segunda-feira (13), completaria 72 anos.
A programação inclui ações especiais nas redes sociais, conteúdos exibidos nos telões do estádio e tributos no gramado antes da bola rolar. Familiares do eterno camisa 10 estarão presentes, tornando o momento ainda mais simbólico para a torcida.
Maior artilheiro da história do Vasco e recordista de partidas com a camisa cruz-maltina, Dinamite segue como referência eterna no clube.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Amazon Prime Vídeo
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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