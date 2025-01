O atacante Rayan, do Vasco, foi alvo de racismo na partida da Seleção Brasileira Sub-20 contra a Bolívia na noite deste domingo (26), pelo Sul-Americano da categoria. Após o jogo, a CBF publicou uma nota prestando apoio ao jogador.

- É repugnante assistir novamente atos de racismo contra um atleta. Racismo é crime e vou sempre me solidarizar. Não podemos normalizar. Estamos tomando medidas efetivas para punir os responsáveis com rigor - disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em apoio ao jogador da Seleção.

Entenda o caso

Já na reta final da partida, em que o Brasil venceu por 2 a 1, jogadores da Seleção relataram ao árbitro da partida que o goleiro Fabián Pereira fez um gesto de macaco na direção de Rayan. Além disso, o atacante relatou que escutou gritos de "mono" (macaco, em espanhol).

Rayan com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Leto Ribas/CBF)

A CBF informou que enviou uma representação à Conmebol e às autoridades locais em protesto contra os atos racistas.

Como foi o jogo

A Seleção Brasileira entrou em campo com uma postura muito diferente daquela que teve contra a Argentina. Pressionando o adversário desde o início do jogo, a equipe de Ramon Menezes levou perigo ao gol boliviano logo aos dois minutos, em cobrança de falta de Alisson. No lance seguinte, o atacante mandou a bola na trave.

O primeiro gol saiu aos 14 minutos, quando Moscardo, após cobrança de escanteio de Pedrinho, testou para o fundo da rede. Já aos 27', após erro do sistema defensivo do time mandante, Breno Bidon aproveitou a oportunidade e chutou de longe, sem chance para o goleiro. Após o segundo tento brasileiro, a Bolívia saiu mais para o jogo, mas encontrou dificuldade no setor de ataque.

A seleção boliviana voltou do intervalo a todo vapor, e descontou logo no primeiro minuto com Mark Rodríguez, em bodeada da defesa brasileira. A Canarinho ficou sem reação com a pressão do adversário, e por pouco, não sofreu o gol de empate, muito por conta da falta de capricho da Bolívia.

Os últimos minutos da partida em Valencia contaram com um clima quente entre as equipes, com empurrões e xingamentos.