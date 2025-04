Galvão Bueno estreou nas transmissões da Amazon Prime neste sábado (5). Na ocasião, ele narrou a vitória do Corinthians sobre o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o narrador se revoltou com o uso do VAR.

Ao todo, dois gols do Corinthians foram anulados na partida. Ambos por conta de impedimentos analisados pelo auxílio tecnológico. Na segunda atuação do VAR na partida, Galvão Bueno realizou um leve protesto contra o recurso. Vale destacar, que durante a transmissão a especialista Nadine Battos apontou que a arbitragem acertou em todos os lances.

- Rapaz, mas gritei um gol comprido, como já não gritva faz tempo. Será que também não vai valer? Ele (Daronco) vai olhar (o Var). Olha, vou contar uma história para vocês, não sei porque voltei. Tenho uma bronca com esse tal de Var - disparou o narrador.

- Virou uma confusão o futebol. Por quê o bandeira só ergueu a bandeira 10 minutos depois do lance, quando saiu o gol. Não é mais na hora. E não deu o gol. Não entendi foi nada - concluiu.

Corinthians x Vasco

A partida foi marcada por amplo domínio do time paulista. Dentro das quatro linhas, a equipe do técnico Ramón Díaz não passou por sustos para confirmar a vitória categórica contra o time de Fábio Carille. Os gols da partidas saíram nos pés de Yuri Alberto, Memphis e um último contra do zagueiro João Victor.

Com a vitória sobre o Vasco, o Corinthians assumiu momentaneamente a lideraçã do Brasileirão. Por outro lado, o Cruzmaltino conheceu a primeira derrota no torneio e terminou a partida na 7ª posição da tabela de classificação do campeonato.