Corinthians x Vasco: Saiba por que Galvão não narrou os primeiros minutos do jogo

Galvão Bueno estreou na narração da Amazon Prime, neste sábado (5), na vitória do Corinthians sobre o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a transmissão foi marcada por um momento inusitado, quando a voz do narrador sumiu durante os 15 minutos iniciais do confronto. Saiba com o Lance! o motivo do sumiço.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em contato com a produção da Amazon Prime, apuramos que a ausência da narração de Galvão Bueno durante o período inicial da partida foi motivada pro problemas técnicos dentro da cabine de transmissão. No período, as emoções do confronto entre Corinthians e Vasco foram narradas por outro profissional da plataforma de streaming.

Além da voz de Galvão Bueno, Mauro Neves e Vanderlei Luxemburgo, comentaristas escalados para a partida, também ficaram momentaneamente sem participar da transmissão por conta da falha técnica. O problema só foi normalizado após os 15 minutos do primeiro tempo. Durante o período, o atacante Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Gol legal? Ex-árbitra analisa polêmica em Corinthians x Vasco

Corinthians x Vasco

A partida foi marcada por amplo domínio do time paulista. Dentro das quatro linhas, a equipe do técnico Ramón Díaz não passou por sustos para confirmar a vitória categórica contra o time de Fábio Carille. Os gols da partidas saíram nos pés de Yuri Alberto, Memphis e um último contra do zagueiro João Victor.

Com a vitória sobre o Vasco, o Corinthians assumiu momentaneamente a lideraçã do Brasileirão. Por outro lado, o Cruzmaltino conheceu a primeira derrota no torneio e terminou a partida na 7ª posição da tabela de classificação do campeonato.

continua após a publicidade