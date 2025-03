Camisa rasgada de Vegetti é leiloada pelo Vasco em ação social

O Vasco venceu o Nova Iguaçu, por 3 a 0, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (5), no Nilton Santos. O segundo gol da equipe foi marcado por um pênalti sofrido por Vegetti, que teve sua camisa puxada e rasgada na ocasião. O uniforme virou peça em leilão beneficente.

O clube promoveu uma ação social através da plataforma "Play For a Cause". O dinheiro arrecadado será destinado à Associação de Moradores da Barreira do Vasco, comunidade dos arredores de São Januários, que tem forte ligação com o clube.

A camisa foi autografa pelo argentino, e o lance atual está em R$1.900. Até o momento, cinco lances já foram feitos pela camisa. O lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o Cruz-Maltino se preparava para uma cobrança de escanteio na área do Nova Iguaçu. O artilheiro foi puxado na área, e o árbitro Anderson Daronco marcou o pênalti, convertido por Philippe Coutinho. Vegetti precisou trocar de camisa para que o lance seguisse. O leilão da camisa termina às 20h da próxima quinta-feira (13).

📲 Acesse https://t.co/mscaBSdkUo ou clique no link da bio e participe!#Vegetti #VascoDaGama #LeilãoSolidário #PlayForACause #GiganteDaColina @VascodaGama pic.twitter.com/yPJas08AE6 — Play For a Cause (@Playforacausefc) March 6, 2025

Agora, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Maracanã. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer de pelo menos dois gols de diferença.