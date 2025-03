Jogador do Vasco minimiza desvantagem contra o Flamengo: ‘Nenhum bicho-papão’

O Vasco venceu o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), por 3 a 0, e se classificou para terceira fase da Copa do Brasil. Com gols de Rayan e Philippe Coutinho (2), o Cruz-Maltino fez uma partida segura e sem riscos para ganhar confiança para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado (1), pela semifinal do Campeonato Carioca.

Ao fim do confronto, o português Nuno Moreira, estreante da noite - com uma assistência - falou sobre o duelo decisivo que vale uma vaga na final do estadual. Para o jogador, a classificação é possível mesmo com a desvantagem.

– É um jogo intenso, dois grandes times. Não acho que seja nenhum bicho-papão. Hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado.

O Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, e agora, para buscar a classificação, o Vasco precisaria vencer o Rubro-Negro por pelo menos dois gols de diferença, já que o time mandante tem a vantagem de dois placares iguais.

Com o 3 a 0 no marcador ainda no primeiro tempo, o treinador Fábio Carille decidiu poupar alguns titulares no segundo tempo contra o Nova Iguaçu já pensando no clássico do final de semana,

– A preparação para sábado vai ser mais mental, vamos ter que ter muita sabedoria e dosar a vontade de ganhar. Tivemos uma vontade excessiva e levamos quatro cartões, isso não pode. Sem bola foi muito bom, mas com bola tem que melhorar. Tem que recuperar bem e potencializar.

A bola para a decisão do Carioca rola a partir das 17h45 (de Brasília), no Maracanã, neste sábado (1). O vencer da partida encara o classificado do duelo de domingo, entre Fluminense e Volta Redonda, na final da competição.