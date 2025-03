Atitude de Vegetti chama atenção de torcedores do Vasco nas redes sociais

O Vasco conquista uma boa vantagem no placar ainda no primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos. Com dois gols de Philippe Coutinho, o fim da etapa inicial ficou marcada por aplausos e o pedido de Vegetti à torcida vascaína.

O primeiro gol do camisa 11 veio após converter cobrança de pênalti sofrido pelo argentino aos 20 minutos, ampliando a vantagem cruz-maltina. Em seguida, o meia acertou chute de fora da área, colocado, e a bola entrou no ângulo, para firmar os 3 a 0 ainda na primeira etapa.

Após o golaço, Vegetti abraçou o jogador e pediu para que os torcedores presentes no estádio aplaudissem Coutinho. Pedido este que foi atendido pela torcida. Veja o vídeo:

Nas redes sociais, vascaínos elogiaram a atitude do artilheiro e exaltaram a dupla formada pelos principais jogadores da equipe na temporada. Confira os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X VASCO

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro;

ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Renan, Mateus Muller, Yan, Fernandinho, Sidney, Xandinho, Jorge Pedra, Philippe, João Lucas e Andrey



VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti

