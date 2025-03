Vasco sobe no ranking da CBF e integra pote 1 no sorteio da Copa do Brasil

O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Com gols de Rayan e Philippe Coutinho, a equipe de Fábio Carille dominou a partida do início ao fim e conquistou a classificação sem sustos. A vitória fez com que o clube subisse duas posições no ranking da CBF.

O Cruz-Maltino terminou 2024 na 15ª posição depois de ser semifinalista da Copa do Brasil e se classificar para a Sul-Americana pelo Brasileirão. Mas, agora, depois de vencer o Nova Iguaçu, a equipe carioca subiu para 13ª posição, ultrapassando o Red Bull Bragantino. Dessa forma, integra o Pote 1 no sorteio da terceira fase da competição.

Nessa fase, os 32 clubes classificados são divididos em dois potes: os 16 clubes mais bem ranqueados integram o Pote 1, e os demais ficam no Pote 2.

Em 2024, depois de lutar contra o rebaixamento em 2023, o Cruz-Maltino ocupada a 22ª posição no ranking e foi sorteado no segundo pote, o que ocasionou em uma probabilidade maior de enfrentar gigantes do futebol brasileiro. Ficou definido que o Fortaleza seria o adversário na terceira fase.

Como funciona o ranking da CBF?

Com o objetivo de classificar de forma técnica as equipes do futebol brasileiro, o ranking da CBF é estabelecido com base no desempenho dos clubes em competições nacionais - Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil - nos últimos cinco anos.

Cada temporada considerada no ranking recebe um peso distinto, com os pontos do ano vigente multiplicados por cinco, e do mais antigo, multiplicado por um. Confira na tabela abaixo as regras de pontuação.

OUTROS CRITÉRIOS DO RANKING

◼️ A pontuação máxima de cada Série (A/B/C/D) representa o dobro da pontuação da série inferior;

◼️ A pontuação do clube vice-campeão de uma série é sempre 80% da pontuação do campeão;

◼️ A pontuação dos terceiros e quartos lugares de uma série é sempre, respectivamente, 75% e 70% da pontuação do campeão;

◼️ A menor pontuação de uma série é sempre superior à atribuída ao campeão da série imediatamente inferior;

◼️ Na tabela 1, da classificação 24 em diante repete-se a pontuação da posição 23.

Sorteio da terceira fase

Além dos 20 times classificados, 12 equipes irão estrear na competição na terceira fase: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Os jogos de ida acontecerão no final de abril. Os duelos de volta, por sua vez, estão marcados para a segunda metade de maio. Todos os classificados serão conhecidos até o dia 13 de março, data dos últimos jogos da segunda fase.

