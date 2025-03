O Campeonato Carioca tem lutado contra a baixa procura de torcedores dos principais clubes do Rio de Janeiro nos duelos. O primeiro jogo da semifinal entre Vasco x Flamengo, por exemplo, não ultrapassou os 15 mil torcedores presentes no Nilton Santos. Neste sábado (8), Flamengo e Vasco se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal do estadual, no Maracanã, e poucos ingressos foram comercializados.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a última parcial fornecida foi de 11.634 ingressos vendidos. Lembrando que, o Maracanã, palco da semifinal do Carioca entre Flamengo x Vasco, tem capacidade para aproximadamente 60 mil torcedores. O jogo acontece com torcida mista.

Como Flamengo e Vasco chegam para a semifinal?

O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira (4), após dois dias de folga, no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o clássico com o Vasco. A expectativa, aliás, é que a equipe da Gávea conte com os retornos de Alex Sandro, Juninho e Danilo para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por outro lado, Michael e Cebolinham devem ser desfalques.

O Vasco chega para o confronto com a autoestima alta, após uma vitória maiúscula sobre o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer de pelo menos dois gols de diferença.