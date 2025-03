O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Com gols de Rayan e Philippe Coutinho, a equipe de Fábio Carille dominou a partida do início ao fim e contou com o brilho do camisa 11 para buscar uma classificação sem sustos.

Depois de passar por algumas partidas com um desempenho despercebido e abaixo do esperado por alguns torcedores, Coutinho pode ter feito, na última quarta-feira (5) a sua melhor partida com a camisa cruz-maltina. Além dos dois gols importantes, o meia construiu jogadas e teve boas triangulações com o português Nuno Moreira. Este, por sinal, fez sua estreia pelo clube no duelo no Nilton Santos.

De maneira geral, o Vasco não sofreu risco contra o Nova Iguaçu. Abriu o placar aos nove minutos com um gol de Rayan, após lindo passe de Nuno Moreira, e ampliou em seguida com um pênalti sofrido por Vegetti e convertido por Coutinho. Mas, o brilho da noite veio aos 38 minutos, com um golaço de fora da área do camisa 11, que lembrou muito ao gol que o mesmo fez contra a Suíça, na estreia da Copa do Mundo de 2018.

A boa atuação passou diretamente pela dupla formada com Nuno Moreira. Após a classificação, o técnico Fábio Carille falou sobre o desempenho de Coutinho e como a chegada dos três reforços no setor ofensivo (Nuno, Garré e Loide) podem potencializar o futebol do meia. Para ele, o objetivo do time deve ser achar espaços para que Philippe se sinta mais confortável dentro de campo.

– Não são três atacantes, o Nuno é um meia. Que ocupa bem o espaço. Que joga tanto por dentro quanto pela direita. Eu gosto de ter um lado mais agudo e outro mais pensador dando bastante amplitude com o lateral. O que mais me deixa feliz é o quanto o Coutinho cresceu dando essa liberdade de ser um armador. Ter um jogador que sabe movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje, cresceu muito o futebol do Coutinho.

O treinador citou que o jogador português tem características importantes para o equilíbrio da equipe. Um meia que faz o jogo ser rápido através de passes e não de drible.

Outro jogador citado foi o argentino Benjamín Garré. Segundo Carille, o atacante, trabalhando pela direita, tem o controle de bola e um jogo combinado muito bom. Com isso, ele vai fazer com que o meio de campo do Cruz-Maltino jogue mais, além de fazer com que a bola fique mais no campo ofensivo, já que tem a característica de prender mais a bola.

Agora, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Maracanã. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer de pelo menos dois gols de diferença.

