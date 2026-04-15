O Vasco formalizou nesta quarta-feira (15) a defesa do técnico Renato Gaúcho no processo disciplinar aberto pela CONMEBOL. A entidade investiga a conduta do treinador por não ter viajado para a partida contra o Barracas Central, válida pela estreia da Copa Sul-Americana. A informação foi divulgada incialmente pelo GE.

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O clube carioca tinha até esta quarta-feira para apresentar seus argumentos e cumpriu o prazo, buscando evitar possíveis sanções ao comandante. A base do processo está no artigo 11 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata dos princípios de conduta e prevê punições em casos de comportamentos considerados inadequados ou que possam prejudicar a imagem da entidade e do futebol.

Renato optou por permanecer no Rio de Janeiro ao lado dos principais jogadores do elenco, priorizando a preparação para o Campeonato Brasileiro. A decisão gerou críticas e motivou a abertura do protocolo disciplinar.

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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Grêmio (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

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Após a derrota para o Audax Italiano, o treinador voltou a se posicionar de forma contundente, questionando a postura da Conmebol e criticando a arbitragem da partida. Segundo ele, a entidade deveria concentrar esforços na qualidade dos árbitros, em vez de focar em sua ausência no jogo anterior.

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— A prioridade do clube é o Brasileiro. Me criticaram porque não viajei, mas será que vão cobrar o árbitro de hoje? — disse o técnico, destacando que, apesar das reclamações, não usou a arbitragem como desculpa para o resultado negativo.

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Agora, a Conmebol deve analisar a defesa apresentada pelo Vasco antes de decidir se aplicará ou não alguma punição ao treinador.

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