Spinelli e Cuiabano marcam presença em Vasco x Botafogo
Dupla está em um dos camarotes de São Januário
Os reforços mais recentes do Vasco, Claudio Spinelli e Cuiabano, estiveram em São Januário neste domingo (8) para acompanhar o clássico com o Botafogo. A dupla assistiu à partida enquanto aguarda a regularização para poder estrear com a camisa cruz-maltina.
Spinelli chega em definitivo após negociação com o Independiente del Valle, do Equador, por cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,6 milhões). O atacante de 29 anos foi destaque na última temporada, quando terminou como artilheiro da equipe com 28 gols.
Já Cuiabano foi contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, até o fim da temporada. O acordo prevê opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros — valor aproximado de R$ 54 milhões — caso o Vasco decida pela aquisição definitiva do lateral-esquerdo.
Enquanto aguardam a liberação para atuar, os dois já começam a vivenciar o ambiente do clube e a proximidade com a torcida.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
