menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Spinelli e Cuiabano marcam presença em Vasco x Botafogo

Dupla está em um dos camarotes de São Januário

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
18:52
Spinelli, reforço do Vasco, em São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
imagem cameraSpinelli, reforço do Vasco, em São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os reforços mais recentes do Vasco, Claudio Spinelli e Cuiabano, estiveram em São Januário neste domingo (8) para acompanhar o clássico com o Botafogo. A dupla assistiu à partida enquanto aguarda a regularização para poder estrear com a camisa cruz-maltina.

continua após a publicidade

Spinelli chega em definitivo após negociação com o Independiente del Valle, do Equador, por cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,6 milhões). O atacante de 29 anos foi destaque na última temporada, quando terminou como artilheiro da equipe com 28 gols.

Já Cuiabano foi contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, até o fim da temporada. O acordo prevê opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros — valor aproximado de R$ 54 milhões — caso o Vasco decida pela aquisição definitiva do lateral-esquerdo.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na partida entre Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Enquanto aguardam a liberação para atuar, os dois já começam a vivenciar o ambiente do clube e a proximidade com a torcida.

Veja mais sobre Vasco x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

continua após a publicidade
Spinelli, reforço do Vasco, em São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Spinelli, reforço do Vasco, em São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias