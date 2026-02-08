Torcedores do Vasco se revoltam com decisão de Fernando Diniz: 'Ridículo'

Por não valer nada em termos de classificação, diversos torcedores do Vasco não aprovaram a escalação que Fernando Diniz escolheu para enfrentar o Botafogo. Isso porque o técnico Fernando Diniz decidiu levar a campo a equipe titular, o que gerou revolta entre torcedores nas redes sociais.

Do outro lado, o Botafogo optou por uma postura oposta e leva a campo um time que mescla jogadores da equipe sub-20 e reservas do profissional, priorizando a sequência da temporada.

A escolha de Diniz desagradou boa parte da torcida vascaína, que teme desgaste físico e possíveis lesões dos principais jogadores. O receio aumenta por conta do início ruim da equipe no Campeonato Brasileiro, que reacendeu o fantasma do rebaixamento entre os torcedores. Nas redes sociais, muitos criticaram a decisão do treinador e cobraram foco total na competição nacional.

Fernando Diniz é pressionado pela torcida do Vasco

Nas redes sociais, os torcedores do Vasco protestaram muito após o tropeço diante da Chapecoense, em São Januário. Na primeira rodada, o Gigante da Colina perdeu de virada para o Mirassol, e Fernando Diniz foi novamente alvo de muitas críticas pelo começo ruim na competição.

A equipe soma apenas um ponto nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, e sofreu risco de disputar o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca, mas foi salvo pelo Flamengo.

Em coletiva de imprensa após o empate com a Chape, Fernando Diniz se posicionou sobre os números ruins do Vasco em ambos os campeonatos que disputa neste momento.

— Eu cheguei o time estava na zona do rebaixamento no ano passado. Tinha um temor muito grande pelo rebaixamento. O time jogava bem, não pontuava, jogos de hoje, por exemplo. Em determinado momento, a gente teve uma sequência de doze partidas, das quais a gente ganhou sete, empatou quatro e perdeu uma. E depois tivemos um momento ruim, perdemos cinco partidas seguidas, a gente ganhou do Inter e praticamente escapou do rebaixamento, e depois teve aquele jogo contra o Atlético-MG que a gente foi com o time todo mudado, e teve uma expulsão com dez minutos. A gente escapou, não era para ter sofrido tanto. Naquele momento de alta, a gente estava sonhando até com Libertadores. Depois teve os jogos da Copa do Brasil, que a equipe foi muito bem nos quatro jogos, que a equipe ganhou um, mas jogou muito bem. E agora o ano começa, se a gente ficar pegando o retrospecto das partidas, é sempre muito ruim. Nesse meio, teve a valorização do Rayan, que valia 10 milhões e foi vendido quase que pelo triplo. O time titular jogou quatro vezes esse ano, teve um primeiro tempo horroroso contra o Flamengo, e o segundo tempo teve um jogador expulso com 4 minutos de jogo. Depois os jogos de time de Série A… fizemos uma boa partida contra o Mirassol, e hoje fez um jogo, em termos de jogar futebol, jogou muito bem, infelizmente a gente não botou as bolas pra dentro do gol, então esse é o apanhado geral. A gente tem que ter um pouco de calma, fazer analises um pouco mais profundas pra achar que não está tudo errado, porque não está tudo errado - declarou Diniz.

Fernando Diniz escala time titular do Vasco para enfrentar o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

