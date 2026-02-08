Ao divulgar a lista de relacionados para o duelo contra o Botafogo, o Vasco divulgou um desfalque de última hora. O zagueiro Lucas Freitas, do Vasco da Gama, foi diagnosticado com a doença viral herpes zóster e fica de fora de clássico carioca.

A herpes zóster, também chamada de cobreiro, é uma doença causada pelo mesmo vírus da catapora (varicela-zóster). A doença causa dor intensa na região infectada, além de sintomas secundários como febre, dor de cabeça e mal-estar. Ainda não se sabe quanto tempo o zagueiro ficará afastado.

Na última quinta-feira (5), Freitas foi relacionado para o duelo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, mas não saiu do banco. Neste domingo (8), o zagueiro desfalca o Vasco, contra o Botafogo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca.

Lucas Freitas, do Vasco, é diagnosticada com Herpes Zoster e desfalca equipe contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Vasco e Botafogo estão escalados para clássico no Carioca

Mesmo com a classificação já confirmada, o Vasco entra em campo com força máxima para enfrentar o líder Botafogo, também já classificado.

Recuperado de uma lesão no pé esquerdo, Paulo Henrique retorna aos relacionados e estará a disposição de Fernando Diniz

Com isso, o Cruz-Maltino vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Após divulgar relação majoritariamente formada por jovens do sub-20, o Glorioso, em meio ao movimento de pressão da Ferj, levará para São Januário mais cinco jogadores do grupo principal. A entidade apontou que seu regulamento indicava a utilização de pelo menos sete jogadores no time titular para respeitar direitos comerciais.

Com a alteração no planejamento, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera, Gabriel Abdias e Nathan; Matheus Martins e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.