Destaque do Avaí e campeão da Série B: Como foram os emprestados pelo Vasco em 2025
JP e Maicon foram os dois nomes que mais se destacaram entre os atletas que foram cedidos
Em 2025, o Vasco da Gama adotou uma política ativa de empréstimos para parte do seu elenco. Ao todo, oito jogadores foram cedidos a outros clubes, em uma estratégia que mesclou desenvolvimento esportivo, reavaliação técnica e alívio da folha salarial. O movimento ganhou ainda mais atenção da torcida após o caso bem-sucedido de Cauan Barros, que retornou de empréstimo ao América-MG no meio deste ano e se tornou peça fundamental no esquema de Fernando Diniz em São Januário.
Com isso, o torcedor passou a acompanhar de perto o desempenho dos atletas que deixaram o clube para ganhar minutos e experiência. Abaixo, um panorama detalhado de como foi o ano de cada um deles.
JP – Avaí
O grande destaque entre os emprestados. JP teve uma temporada extremamente consistente pelo Avaí na Série B. Com 28 partidas, cinco gols e uma assistência, o meio-campista foi titular frequente e um dos jogadores mais elogiados pela torcida catarinense.
Seu retorno ao Vasco está previsto para 2026 e, ao contrário de outros nomes da lista, já figura nos planos de Fernando Diniz, podendo reforçar o elenco principal na próxima temporada.
Juan Sforza – Juventude
Contratado em 2024 com expectativa elevada após se destacar no Newell's Old Boys, Sforza não conseguiu se firmar no Vasco. Emprestado ao Juventude em agosto de 2025, o volante argentino teve oito partidas disputadas, somando 268 minutos em campo.
O jogador retorna ao Vasco com futuro indefinido. A comissão técnica ainda avalia se ele será integrado ao elenco ou negociado novamente em 2026.
Lucas Eduardo – Avaí
Cria da base vascaína e ex-capitão do sub-20, Lucas Eduardo viveu um ano de transição. Após passagem frustrada pelo Cuiabá, onde atuou apenas uma vez, o volante foi emprestado ao Avaí.
No clube catarinense, participou de sete jogos, majoritariamente saindo do banco, totalizando 167 minutos. Com contrato até o início de 2027, a tendência é que o Vasco busque um novo empréstimo para o atleta de 21 anos, visando maior rodagem.
Maxime Domínguez – Toronto FC (Canadá)
Emprestado em abril ao Toronto FC, o meia suíço teve bom volume de jogo na MLS. Foram 25 partidas disputadas e uma assistência, com presença constante no elenco canadense.
Apesar disso, o Toronto optou por não exercer a opção de compra. Domínguez retorna ao Vasco, onde tem contrato até o fim de 2028, mas a tendência é que seja negociado novamente.
Maicon – Coritiba
Aos 37 anos, Maicon foi exemplo de liderança e regularidade. Emprestado ao Coritiba, o zagueiro foi peça-chave na campanha do título da Série B, ajudando o Coxa a retornar à elite do futebol brasileiro.
Foram 33 jogos, um gol e uma assistência, além de forte presença no vestiário. Com contrato com o Vasco até o fim de 2025, o jogador não segue em São Januário para o próximo ano, o defensor deve assinar novo vínculo com o clube paranaense.
Loide Augusto – Çaykur Rizespor (Turquia)
Contratado no início do ano, o atacante angolano não conseguiu render no Vasco e ainda teve o nome envolvido em polêmicas extracampo. Emprestado ao Rizespor, da Turquia, após pouco mais de seis meses no clube, Loide disputou dez partidas, com um gol e uma assistência. O atleta segue no clube turco até o meio de 2026.
Ray Breno – Pouso Alegre e Nova Iguaçu
Promessa da base cruzmaltina, Ray teve um ano instável. No primeiro semestre, emprestado ao Pouso Alegre para o Campeonato Mineiro, disputou oito partidas, com um gol e uma assistência.
Em maio, foi novamente emprestado, desta vez ao Nova Iguaçu, para a Série D. Lá, atuou em seis jogos, sem participação direta em gols. Mesmo retornando ao Vasco em agosto, o atacante será novamente emprestado. Após negociação avançada com a Inter de Limeira, Ray está encaminhado para o Juventude, onde deve disputar a Série B em 2026.
Lyncon – Volta Redonda
Emprestado ao Volta Redonda para a Série B, Lyncon teve poucas oportunidades. O jogador só entrou em campo nas duas últimas partidas da competição, o que limitou sua avaliação ao longo da temporada.
Com contrato até o fim de 2026, a tendência é de novo empréstimo, buscando maior minutagem no próximo ano.
