Campeonato Carioca: condições climáticas atrasam início de Vasco x Botafogo
Rivais se enfrentam neste domingo
A partida entre Vasco e Botafogo terá o início adiado devido à forte chuva no Rio de Janeiro. O gramado de São Januário já apresenta bolsões de água, o que compromete as condições de jogo. A princípio, o atraso será de 30 minutos, mas, dependendo da evolução da chuva, a partida poderá começar ainda mais tarde.
Colaboradores trabalham com rodos para reduzir o acúmulo de água no gramado.
Enquanto isso, a torcida se abriga da chuva sob a marquise de São Januário. Túneis de acesso às arquibancadas e ao setor social também estão sendo utilizados como proteção contra o temporal.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
⚽ Escalações
Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Botafogo (Técnico: Martín Anselmi.)
Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera, Gabriel Abdias e Nathan; Matheus Martins e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.
