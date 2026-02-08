menu hamburguer
Campeonato Carioca: condições climáticas atrasam início de Vasco x Botafogo

Rivais se enfrentam neste domingo

Leonardo Bessa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
17:31
Atualizado há 2 minutos
São Januário para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
imagem cameraSão Januário para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
A partida entre Vasco e Botafogo terá o início adiado devido à forte chuva no Rio de Janeiro. O gramado de São Januário já apresenta bolsões de água, o que compromete as condições de jogo. A princípio, o atraso será de 30 minutos, mas, dependendo da evolução da chuva, a partida poderá começar ainda mais tarde.

Colaboradores trabalham com rodos para reduzir o acúmulo de água no gramado.

Gramado de São Januário para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Gramado de São Januário para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Enquanto isso, a torcida se abriga da chuva sob a marquise de São Januário. Túneis de acesso às arquibancadas e ao setor social também estão sendo utilizados como proteção contra o temporal.

Torcedores aguardam a bola rolar para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Torcedores aguardam a bola rolar para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Escalações

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Botafogo (Técnico: Martín Anselmi.)
 Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera, Gabriel Abdias e Nathan; Matheus Martins e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.

