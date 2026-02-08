Erro de jogador em Vasco x Botafogo chama atenção: 'Não tem como'

Vasco e Botafogo estão se enfrentando, na tarde deste domingo (8), em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. No primeiro tempo, um erro de um jogador do Glorioso chamou atenção dos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Em uma cobrança de escanteio, Léo Linck tentou agarrar a bola e quase marcou um gol contra para o Vasco. Barboza, zagueiro do Botafogo, salvou em cima da linha. O Glorioso foi a campo com um time mesclado entre reservas e sub-20, e apenas o zagueiro argentino como titular.

➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'

➡️Atuação de Samuel Lino pelo Flamengo esquenta debate: 'Está claro'

Nas redes sociais, o erro do goleiro do Botafogo contra o Vasco não passou batido pelos torcedores, que repercutiram o lance. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Torcida do Vasco contra o Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Veja comentários sobre o erro de Léo Linck

Escalação do Botafogo para enfrentar o Vasco

O Botafogo está escalado para o clássico com o Vasco, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, válido pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Martín Anselmi precisou mudar o planejamento e escalar mais jogadores do time principal para o duelo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Botafogo ou no Vasco! Clique aqui e saiba mais!

Atenção, torcedor brasileiro! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

continua após a publicidade

A previsão inicial era de um Botafogo recheado de jovens do sub-20, com apenas Léo Linck e Bastos no time titular. No entanto, com a pressão da Ferj indicando o regulamento para valorização comercial do Estadual, o Alvinegro convocou outros cinco jogadores para a partida: Newton, Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan.

Com a alteração no planejamento, o Botafogo vai a campo contra o Vasco com: Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera, Gabriel Abdias e Nathan; Matheus Martins e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.