Futebol Nacional

Vasco x Botafogo: acompanhe ao vivo o clássico pelo Carioca

Equipes se enfrentam em São Januário

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
17:42
Atualizado há 1 minutos
Vasco x Botafogo em São Januário
imagem cameraSão Januário para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca). O confronto, marcado para as 18h (de Brasília), irá atrasar por conta das forte chuva que atinge o Rio.

Confira as escalações de Vasco e Botafogo

18h10 - Equipes foram para os vestários.

Chuva parou em São Januário!

17h55 - Chuva diminui em São Januário. Jogadores do Vasco entram em campo para o trabalho de aquecimento.

17h49 - Goleiros do Vasco em aquecimento no gramado

Muita água em São Januário!

Jogadores do Glorioso entram em campo

Goleiros do Botafogo no aquecimento

17h45 - Lucas Freitas: o jogador do Vasco foi diagnosticado com herpes zóster e está fora da partida.

17h40 - Funcionários trabalham no gramado

Jogo atrasado!

17h35 - Clássico em São Januário começará apenas às 18h30, por conta das condições do gramado.

São Januário para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
São Januário para Vasco x Botafogo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

