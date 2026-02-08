Vasco x Botafogo: acompanhe ao vivo o clássico pelo Carioca
Equipes se enfrentam em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca). O confronto, marcado para as 18h (de Brasília), irá atrasar por conta das forte chuva que atinge o Rio.
Relacionadas
Confira as escalações de Vasco e Botafogo
18h10 - Equipes foram para os vestários.
Chuva parou em São Januário!
17h55 - Chuva diminui em São Januário. Jogadores do Vasco entram em campo para o trabalho de aquecimento.
17h49 - Goleiros do Vasco em aquecimento no gramado
Muita água em São Januário!
Jogadores do Glorioso entram em campo
Goleiros do Botafogo no aquecimento
17h45 - Lucas Freitas: o jogador do Vasco foi diagnosticado com herpes zóster e está fora da partida.
17h40 - Funcionários trabalham no gramado
Jogo atrasado!
17h35 - Clássico em São Januário começará apenas às 18h30, por conta das condições do gramado.
+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias