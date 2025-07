O último dia de junho também ficou marcado pela publicação do balanço do Vasco. O clube cumpriu com o que tinha prometido há dois meses detalhou as finanças de 2024. O relatório aponta a dívida bilionária da SAF, cerca de R$ 1,2 bilhão, e o aumento de receitas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

As primeiras páginas do balanço contam com uma carta da diretoria. O documento diz que a gestão entende que os resultados indicam uma evolução, que permite acreditar que o projeto a longo prazo está no caminho certo.

Diante de todas as circunstâncias excepcionais vivenciadas ao longo de 2024, entendemos que os resultados percebidos indicam uma evolução conjuntural e de gestão, que nos permitem acreditar que o projeto de transformação a longo prazo está no rumo certo em busca do fortalecimento sustentável e definitivo do Vasco.

continua após a publicidade

🔥 As mais lidas do Vasco:

➡️ ASTON VILLA AUTORIZA QUE COUTINHO SIGA TREINANDO NO VASCO

➡️ PRIMEIRO REFORÇO? Vasco avança pela contratação de volante

➡️ PODEM DEIXAR O VASCO DE GRAÇA AO FINAL DO ANO?

Dívida bilionária

Não é novidade que o Vasco tem uma dívida bilionária hoje. Inclusive, tinha sido apontada no balanço de dois meses atrás. Agora o clube detalhou e afirmou que o endividamento aumentou em R$ 400 milhões.

continua após a publicidade

Além disso, o balanço também destaca a renegociação da dívidas com os credores. Confira abaixo.

"Em resposta, a atual gestão adotou uma abordagem responsável e técnica, combinando negociação direta, legalidade e compromisso com os credores. O objetivo foi aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa, restaurar a confiança do mercado e, acima de tudo, construir uma base sólida para que o clube possa crescer de forma consistente.

Antes mesmo de formalizar o pedido de recuperação judicial, no ambiente profissional e imparcial da Fundação Getúlio Vargas – FGV, a gestão, devidamente assessorada por especialistas renomados no mercado, conduziu rodadas estruturadas de mediação com credores das principais classes do passivo.

Essa abordagem prévia, que privilegia o diálogo e a busca de soluções consensuais, teve como finalidade antecipar acordos, reduzir litígios e sinalizar ao mercado a disposição do clube em tratar seus compromissos com seriedade. Destaques do processo de mediação:

218 credores foram abordados formalmente, abrangendo: o Classe I – Trabalhistas o Classe III – Quirografários o Classe IV – Micro e pequenas empresas 155 credores aderiram voluntariamente às condições propostas pela SAF; Na Classe I (trabalhistas), mais de R$ 47 milhões em créditos foram mediados com sucesso, com apoio de aproximadamente 52% dos credores dessa classe".

Balanço do Vasco (Foto: Divulgação)

Custos operacionais

Os custos operacionais do Vasco aumentaram de R$ 370 milhões para R$ 435 milhões. Segundo o relatório, o aumento está relacionado às contratações. Veja abaixo.

Balanço do Vasco (Foto: Divulgação)

Por que o Vasco não publicou o balanço até o final de abril?

A Lei Geral do Esporte determina que os clubes tem até o final e abril do ano subsequente para divulgar os balanços financeiros. O Vasco, por sua vez, publicou um relatório não auditado no dia 30 de abril e disse que mais detalhes viriam à tona até o final de junho.