Análise: Vasco volta a sofrer com ineficiência e desmorona diante do Santos Cruz-Maltino não consegue transformar domínio inicial em gols e perde controle com gol adversário

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O Vasco voltou a sofrer com a baixa eficiência ofensiva e foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe não conseguiu transformar o domínio inicial em gols, perdeu força ao ver o adversário abrir o placar e não conseguir reagir enquanto o rival construía o resultado que deixou o Cruz-Maltino em situação ainda mais delicada na competição.

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A ineficiência voltou a ser um problema para o Vasco. A equipe terminou o jogo com 57% de posse de bola e 19 finalizações, contra 11 do Santos. Apenas três chutes vascaínos acertaram o gol.

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Até o gol de Gabriel Barbosa, aos 23 minutos do segundo tempo, o Cruz-Maltino era a equipe que mais buscava o ataque. Depois disso, porém, o time perdeu o controle da partida e praticamente não voltou a ameaçar Gabriel Brazão. William Arão e Luan Peres ainda marcaram para o Peixe e transformaram o resultado em um placar elástico.

Na entrevista coletiva após a derrota, o técnico Pedro Emanuel comentou os diferentes momentos da partida e a falta de eficácia no ataque.

— Se pudermos analisar de uma forma geral e completa, até o momento do primeiro gol estávamos claramente por cima do jogo. As alterações que fiz foram no sentido de injetar energia, nos dar um bocadinho mais de profundidade e empurrar um pouco mais os dois centrais adversários, criando logo no início duas grandes situações de gol. A grande diferença é, de facto, a eficácia. Se formos ver os números… E nem é a posse de bola que me interessa tanto, mas sim onde a fizemos e quantas vezes conseguimos rematar na área adversária. Essa foi bem a diferença entre as duas equipes. Falta eficácia e decisões brilhantes, sem dúvida, mas falta, acima de tudo, uma palavra que devíamos usar mais vezes quando entramos na área adversária: altruísmo. Ou seja, passar a bola ao colega para que ele possa rematar melhor.

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Vasco perde o controle após gol do Santos

A virada de chave da partida ocorreu aos 23 minutos da segunda etapa. Um minuto antes, Puma Rodríguez havia acertado o travessão. Na sequência, Gabriel Barbosa abriu o placar para o Santos.

A partir daí, o Vasco perdeu intensidade e passou a produzir pouco no ataque. Até o fim da partida, foram apenas três finalizações: duas de Andrés Gómez e uma cabeçada de Puma Rodríguez, esta última já nos acréscimos. Nenhuma levou perigo ao gol de Gabriel Brazão.

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O Santos aproveitou o momento. William Arão marcou aos 32 minutos e Luan Peres fez o terceiro aos 36. O Vasco, que até então tinha conseguido controlar a partida, não encontrou resposta depois de sofrer o primeiro gol. O cenário expôs dois problemas que acompanham a equipe neste momento: a dificuldade para marcar e a queda de rendimento diante da necessidade de reagir no placar.

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Jejum de gols aumenta pressão

O Vasco chegou ao terceiro jogo consecutivo sem balançar as redes. Antes da derrota para o Santos, a equipe havia empatado por 0 a 0 com Olimpia e Bahia. Desde a chegada de Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino marcou apenas sete gols em nove partidas. Em cinco desses jogos, o time passou em branco.

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A derrota também teve impacto direto na situação da equipe no Brasileirão. O time caiu para a 19ª posição, com 22 pontos, enquanto o Santos deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 15º lugar.

O próximo compromisso do Vasco será na quinta-feira (20), pela Copa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Olimpia, no Paraguai, pelas oitavas de final, depois do empate sem gols no jogo de ida. Na sequência, no domingo (23), visita o Palmeiras, líder do Brasileirão.

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Claudio Spinelli, do Vasco, lamenta chance perdida diante do Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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