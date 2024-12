Felipe anunciou o que já era confirmado por Pedrinho. O interino deixa o comando do Vasco e volta para a função de diretor técnico nesta segunda-feira (9). O anúncio foi feito na coletiva após a vitória sobre o Cuiabá.

continua após a publicidade

➡️ Vegetti faz balanço do Vasco na temporada: ‘Há coisas a corrigir’

- Eu volto para a função que eu exercia antes a partir de segunda-feira. Para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa para acontecer. Independentemente da minha função, vou sempre procurar fazer o melhor para ajudar o Vasco - disse Felipe.

O Vasco terminou o Campeonato Brasileiro em 10º lugar. Apesar do ano atípico e turbulento, Felipe destacou que o Cruz-Maltino não pode estar satisfeito com esta situação.

continua após a publicidade

- Obviamente, independentemente de valor de folha salarial, o Vasco nunca pode estar satisfeito com décima colocação. Isso é muito pouco para a história que o Vasco tem no futebol - comentou o interino. E relembrou o ano do Vasco:

- Quando nosso presidente Pedrinho assumiu, se eu não me engano a gente estava em 17º (nota da redação: o Vasco era o 13º colocado). Era uma situação muito ruim. Começamos a trabalhar diariamente, aumentar a confiança dos jogadores. Claro que, num campeonato muito disputado, você acaba oscilando. É muito pouco para a grandeza do Vasco, mas conquistar uma vaga na Sul-Americana, voltar a disputar um campeonato internacional é de suma importância. Isso mostra uma evolução. E esperamos almejar coisas maiores, do tamanho da grandeza do Vasco. Continuar trabalhando, descansar um pouco mentalmente, mas já começar a pensar no planejamento a partir de amanhã.

continua após a publicidade

➡️ Perfil da Sul-Americana dá boas-vindas ao Vasco na competição

Vegetti foi o artilheiro do Vasco na temporada (Foto: Gil Gomes/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira mais respostas de Felipe, técnico interino do Vasco

CLASSIFICAÇÃO PARA SUL-AMERICANA

- Óbvio que a gente fica feliz por voltar a disputar uma competição internacional, desde 2020 não disputa. É muito tempo. Desde a nossa chegada, houve uma evolução, nos últimos anos foi sempre muito doloroso para torcedor vascaíno, sempre na última rodada brigando por coisas muito pequenas, como não cair. Já tivemos uma evolução. Mas o Vasco, pela grandeza, tem que almejar sempre algo melhor, brigar por títulos, brigar por Libertadores. Infelizmente não foi possível esse ano, a equipe oscilou dentro do campeonato. Mas já é um avanço.

VASCO EM 10º LUGAR

- Pela grandeza do Vasco, é complicado falar que é um ano positivo. Foi um ano mais tranquilo, vamos dizer assim. Pela grandeza do Vasco, não podemos ficar satisfeitos só com vaga na Sul-Americana. Mas é óbvio que, pelos últimos anos, existe uma evolução. Oscilamos dentro do campeonato, infelizmente isso faz parte. Vamos descansar mentalmente, foi um ano com muitos desgastes e acontecimentos, a saída da 777, a incerteza do futuro do Vasco, os jogadores conseguiram recuperar a confiança. Não é um ano muito positivo, mas foi um ano mais tranquilo.

2025

- A gente almeja sempre disputar títulos, buscar vaga na Libertadores. Vamos ter um calendário diferente, estadual começando mais cedo. Temos que pensar que o calendário, do jeito que é, acaba prejudicando os jogadores, que não fazem uma pré-temporada adequada. Isso prejudica a performance dos atletas. Por outro lado, jogadores jovens vão ter oportunidade de aparecer e representar o Vasco no profissional. Esperamos ser um ano mais positivo do que foi esse ano.

REFORÇOS

- A partir de segunda vamos sentar e analisar os jogadores que ficam, que saem. Temos que qualificar ainda mais nosso elenco. Nesse calendário, que é muito ruim, a gente tem que ter mais opções do que tivemos em 2024. Um Brasileiro, para almejar coisas grandes, tem que ter um elenco com muitas opções. Esse ano ficamos sem Jair, sem Paulinho, Coutinho não fez pré-temporada. Isso é muito prejudicial. O Vasco nesse sentido teve um pouco de azar com jogadores lesionados. Temos que qualificar ainda mais o elenco para que possamos ter um 2025 melhor.

- Todo reforço é bem-vindo. Temos que qualificar, entender, ver quais jogadores vão continuar. Na segunda-feira vou sentar junto com o Marcelo, que é o nosso diretor-executivo, para que possamos pensar nas melhores soluções. O Mercado já começou a acontecer, não vamos fazer nenhuma loucura, acho importante frisar isso. Vamos contratar jogadores que realmente querem jogar no Vasco, que estejam dispostos. Ninguém é acima do Vasco. A partir de segunda vou descansar um pouquinho, essa função é muito desgastante, então vamos sentar e pensar no melhor caminho para o Vasco em 2025.

SEGUIR COMO TÉCNICO?

- A princípio, não. Volto para a minha função. A gente vai começar a planejar a partir de segunda-feira.

PERFIL DO NOVO TÉCNICO

- O que posso te falar é que o perfil já está traçado, mas não tem ninguém definido. Como falei antes, a partir de segunda vamos começar a ter um processo de reuniões para entender qual o melhor perfil de treinador para que possamos ter um ano de 2025 bem melhor do que foi 2024.