Vasco anuncia a contratação de Thiago Mendes

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do volante Thiago Mendes, na manhã desta segunda-feira (14). O volante de 33 anos concluiu os exames médicos e assinou um vínculo válido até dezembro de 2027.

O jogador desembarcou no Rio na última terça-feira (8) e precisou passar por uma bateria de exames para assinar com o clube carioca. O novo reforço vai passar por um processo de recondicionamento físico, e por isso, não está relacionado para a partida contra o Independiente del Valle, pelos playoffs da Sul-Americana, nesta terça.

Em sua chegada ao aeroporto do Galeão, o próprio volante revelou não estar 100% para entrar em campo. O reforço irá vestir a camisa 23 em São Januário.

- Estou muito feliz de estar no Vasco. Diniz é um baita treinador, sempre acompanhei ele. Não estou 100%, mas em uma ou duas semanas estarei pronto para jogar pelo Vasco. Estava com saudade do futebol brasileiro. Também o pedido dos meus filhos para voltar. Agora é treinar e estar 100% à disposição do treinador - afirmou Thiago Mendes em sua chegada.

Thiago Mendes esteve fora do futebol brasileiro por oito temporadas. Revelado pelo Goiás, o volante se destacou defendendo as cores do São Paulo entre 2015 e 2017. Com a camisa do Tricolor Paulista disputou 147 partidas e marcou 12 gols. Na Europa, o jogador acumula passagens por Lille e Lyon, da França.

Antes de fechar com o Vasco, o volante defendeu o Al-Rayyan, do Catar. No início do ano, o São Paulo tentou a contratação. Santos e Atlético Mineiro também demonstraram interesse em contar com o futebol do jogador.

Diniz e Léo Jardim foram fundamentais na negociação

A negociação contou com a ajuda de algumas peças que influenciaram no desfecho positivo. O primeiro fator fundamental foi a chegada do novo diretor de futebol, Admar Lopes, que conhece o jogador desde a época de Lille, e tem uma boa relação com o empresário Paulo Pitombeira, responsável pela carreira de Thiago Mendes.

Além disso, as participações de Fernando Diniz e Léo Jardim foram determinantes para o acerto entre as partes. Thiago Mendes dividiu vestiário com o goleiro vascaíno quando atuava pelo Lille, da França, e destacou que acompanha o trabalho do treinador vascaíno.