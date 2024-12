Bolinha na Globo causa apreensão em torcedores, e ‘profecia’ se cumpre na rodada

A última rodada do Campeonato Brasileiro acontece com os 10 jogos ao mesmo tempo neste domingo (8). A situação rendeu alguns memes nos últimos dias, que se cumpriram no primeiro tempo de Cuiabá x Vasco. Internautas brincaram com um possível gol de Vegetti para o Cruzmaltino que, de fato, ocorreu.

O jogo entre Cuiabá e Vasco não promove grandes mudanças na tabela do Brasileirão. Por outro lado, outros clubes vivem momentos de tensão na luta contra o rebaixamento, como Fluminense, Athletico Paranaense Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Torcedores brincaram com a tensão da "bolinha na Globo". A emissora transmite Botafogo x São Paulo para o Rio de Janeiro, e Palmeiras x Fluminense para São Paulo.

