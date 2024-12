Os torcedores do Vasco estão na expectativa para que Vegetti ultrapasse Alerrandro e se torne o artilheiro do Brasileirão. Nas redes sociais, os vascaínos fizeram uma corrente para que o atacante argentino balance mais a rede do Cuiabá. Confira algumas reações abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

➡️ Cruz-Maltino anuncia Consórcio Tradição como novo patrocinador oficial

O Vasco vai vencendo o Cuiabá por 2 a 1 na última partida do Campeonato Brasileiro. Vegetti foi o responsável por marcar os dois gols do Cruz-Maltino na Arena Pantanal.

No primeiro gol, Vegetti emendou um chute de primeira. No segundo, o atacante recebeu um belo lançamento de Mateus Caravalho, saiu cara a cara com o goleiro adversário e ampliou para o Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco