Vegetti faz balanço do Vasco na temporada: ‘Há coisas a corrigir’

Artilheiro do Vasco na temporada, Pablo Vegetti fez um balanço da temporada de 2024. Na opinião do atacante argentino, apesar dos eventos que ocorreram ao longo do ano, o saldo é positivo para o Cruz-Maltino.

- Aconteceram muitas coisas ao longo da temporada. O clube teve muitas mudanças, essas coisas afetam o humano, o pessoal, mas este grupo sempre se colocou diante de tudo. Por isso, acredito que o balanço da temporada é muito bom - pontuou Vegetti. E emendou:

- Fizemos uma grande temporada, o Vasco veio de anos muito turbulentos e, hoje, para fazer um resumo, chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, somamos 50 pontos no Brasileiro, voltando a uma competição internacional depois de tudo que passamos nesta temporada. Por isso, creio que é muito bom. Mas sempre há coisas a corrigir, para melhorar, não podemos ficar com o que conseguimos.

Vegetti também aproveitou para ressaltar quais as brigas que o Vasco tem que entrar. O Cruz-Maltino teve uma temporada sem sustos e tranquilo, mas não fez um grande ano.

- O Vasco é um clube muito imenso, é muito grande, tem uma torcida de milhões e milhões de torcedores, então temos que brindá-los com título, por coisas maiores. É um grande passo para tudo o que vem, mas temos que melhorar muito.

Vegetti marcou os dois gols da vitória do Vasco no Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)

