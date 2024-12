O Vasco venceu o Cuiabá por 2 a 1, na tarde deste domingo (8), em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão. Vegetti marcou os gols que confirmaram o Cruz-Matino na Sul-Americana, enquanto Derik Lacerda diminuiu para o Auriverde, na Arena Pantanal.

Com a vitória, o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro em 10º lugar, com 50 pontos. Já o Cuiabá, que já entrou na 38ª rodada rebaixado, finalizou como o lanterna da competição, com 30 pontos.

Como foi o jogo?

O Cuiabá teve uma chance para abrir o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Derik Lacerda acertou a trave dentro da pequena área. O Vasco, por sua vez, não perdoou com Vegetti. Philippe Coutinho lançou Puma Rodríguez, que escorou para o atacante abrir o placar, aos 16 minutos.

A emoção na etapa inicial não terminou por aí. Aos 32 minutos, Denílson toca para Derik Lacerda. O atacante chuta, Léo Jardim faz a defesa e no rebote balança a rede. Dez minutos depois, Mateus Carvalho lança Vegetti, que sai na cara de Mateus Pasinato para desempatar a partida.

Sem muitas pretensões para ambos os lados, Cuiabá e Vasco cozinharam o segundo tempo. Apesar disso, o Cruz-Maltino ainda marcou o terceiro, com Paulinho, aos 28 minutos. Porém, o gol foi anulado pelo VAR. O meia estava em posição irregular.

Vegetti terminou a temporada como artilheiro do Vasco (Foto: Gil Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 VASCO

38ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🥅 Gols: Vegetti (16' e 42' do 1ºT) e Derik Lacerda (32' do 1ºT);

🟨 Cartão amarelo: Maxime Dominguez (VAS);

💸 Renda: R$ 475.565,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente 7.030

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Mateus Pasinato; Railan (Matheus Alexandre), Bruno Alves, Gabriel e Juan Tavares; Denílson (Eliel), Lucas Mineiro e Max (Kauan Cristtyan); Derik Lacerda, Clayson (David) e Jadson (Dudu).

VASCO (Técnico: Felipe)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho (Victor Luís); Jair (Sforza), Hugo Moura (Maxime Dominguez), Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Paulinho); Alex Teixeira (Payet) e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

4️⃣ Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP).